Přes padesát seniorů získalo v domově v Kaplici vybavené byty

Drobná usměvavá žena vstřícně vítá ve svém novém bytečku v kaplickém domově pro seniory zvědavé příchozí. Novotou vonící prosvětlené prostory dýchají útulností – světlý nábytek rámují hrnkové i řezané květiny, na stolku čeká na zavěšení obrázek.

„Dcera vždycky pamatuje na kytičky. A včera mi přinesla pozdrav ze Svatého Tomáše, košík s houbami,“ ukazuje 95letá Anna Ziegrosserová, která si teprve zvyká na nové komfortní bydlení. „Jsem tu nadšená. Mám dceru naproti hned přes silnici, tak jsem tady šťastná,“ říká čilá upravená dáma, která žije v domově šestý rok.

Přistavený a zmodernizovaný Dům pro seniory v Kaplici na Českokrumlovsku slavnostně otevřelo hejtmanství. Za přestavbu zaplatil kraj 63 milionů korun, na nové vybavení padlo dalších šest milionů. Investici uhradil s pomocí 34milionové dotace od ministerstva práce a sociálních věcí.

Před začátkem rekonstrukce, která začala vloni v dubnu, muselo vedení domova vystěhovat všech 24 obyvatel do provizorního pracoviště v krumlovské nemocnici, kde trvale žilo dalších 28 seniorů kaplického domova. A po bezmála osmnácti měsících se letos 19. září všichni přestěhovali do znovu otevřeného kaplického domova.

Seniorský dům Kaplice Budova otevřená v roce 1956 sloužila do roku 1979 jako porodnice a poté léčebna dlouhodobě nemocných. Po rekonstrukci v ní byl 1. 10. 1995 otevřen domov důchodců, zřizovatelem byl Okresní úřad v Českém Krumlově. Od 1. 5. 1998 byl provoz rozšířen o detašované pracoviště v krumlovské nemocnici. Po zrušení okresního úřadu se stal domov od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací Jihočeského kraje a o čtyři roky později byl přejmenován na Domov pro seniory Kaplice.

„Tato stavba je trošku atypická, protože zpravidla když něco stavíme, tak proto, abychom zvýšili kapacitu. Tady ji ale nenavyšujeme, je to investice do komfortu a kvality péče. Užijí si ji i ti, kteří žili dosud v krumlovské nemocnici,“ objasňuje jihočeská hejtmanka Ivana Stráská.

Původní budova se rozrostla o patro a vedle přibyla nová přístavba. Obě stavby jsou propojeny vestibulem a chodbami. Klientům i zaměstnancům vaří moderně vybavená kuchyně, pokrmy jim tu servírují v nové jídelně, přibyla společenská místnost a prostorná terasa s výhledem na zalesněné kopce.

Obyvatelé domova, za jehož vstupní branou voní kvetoucí růže a levandule, se nastěhovali do 18 jednolůžkových a 18 dvoulůžkových pokojů s vlastním kompletním sociálním zázemím a kuchyňkou.

Jako jedni z prvních začínali se zooterapií

„Zlepšily se tu prostory, vybavení a komfort bydlení. Dnes už jsou to samostatné byty, nejsou to klasické pokoje. Naše velká výhoda je, že se všichni známe a klienti nejdou do neznámého prostředí. Budova je původně porodnice a ženy, které sem přichází, tu přivedly na svět děti. Stavba nese tuto pozitivní stopu a cítíme se tu dobře,“ popisuje ředitelka domova pro seniory Vladimíra Holczerová.

A protože řemeslníci přistavovali na původní zahradě domova pro seniory, dalším úkolem jeho vedení je nyní zahradu rozšířit o kus dál.

„Máme tu hřiště pro seniory i vyvýšené záhony. Naší doménou bývala zooterapie a byli jsme jedni z prvních v jižních Čechách s farming terapií. Máme chov koz a ovcí, který je nyní umístěný kousek od Kaplice,“ plánuje ředitelka.

Kaplický starosta Pavel Talíř (KDU-ČSL) zmodernizovaný krajský domov pro seniory oceňuje.

„I když musíme brát v úvahu, že slouží pro celé okolí města a nejen pro místní, je to pro nás významná pomoc v sociálních službách i významný zaměstnavatel. Já jsem se tady narodil a možná mi bude daný úděl, že tu strávím i podzim života,“ konstatuje 51letý Talíř.