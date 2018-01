Seniorům na šumavských tratích chybějí průvodčí, jízdenky prodává automat

Po měsíční zkušenosti si cestující stěžují, že v soupravách chybějí stolky i prostor na zavazadla a jsou hlučné. Na druhou stranu oceňují wi-fi připojení, klimatizaci, bezbariérový prostor a víc komfortu.

Vlakem společnosti GW Train Regio, která loni v prosinci začala provozovat spoje na třech jihočeských tratích, se svezu sám, abych zjistil, jestli jsou výtky oprávněné. Z Prachatic vyrážím do Strunkovic nad Blanicí a zpět. Ujedu tak 22 kilometrů a na cestě strávím něco přes půl hodiny.

GW Train Regio Společnost vyhrála soutěž na provoz tří jihočeských tratí po dobu 15 let. Tratě jsou České Budějovice - Černý Kříž (80 kilometrů), Volary - Strakonice (71 kilometrů) a Číčenice - Nové Údolí (70 kilometrů). Jihočeský kraj by měl ušetřit zhruba 450 milionů korun oproti cenám za služby Českých drah. Cestující vozí vlaky RegioSprinter z poloviny 90. let, které předtím jezdily v Německu a modernizovala je společnost CZ Loko. Celkem jich je 11, v záloze jsou ještě čtyři motorové vozy řady 810.

Jeden cestující už ve vlaku sedí. Nastupujeme další tři, já a dvě starší paní. Chtějí platit hotovostí, po chvíli ale zjistí, že stojí u automatu, který přijímá jen platební karty. Pak se přesunou k dalšímu terminálu - a trvá jim dalších víc než deset minut, než se jim podaří zaplatit.

Představuji si, jak by to vypadalo, kdyby se do vlaku nahrnulo dvacet lidí nebo ještě víc. Kapacita vagonu je 65 osob. Opravdu je tu čisto a útulno, k internetu se připojím bez problémů. Stolečky u sedadel chybí, stejně jako více místa pro uložení zavazadel.

„Nejvíc nám ale scházejí ti průvodčí. Zpočátku tady sice jezdila slečna, která nás učila, jak si jízdenky koupit, a podávala i další informace. Mladí lidé s tím nemají problém. Ale mně je 82 let a nemám už na všechno paměť. Snad se to časem nějak naučím,“ říká Dobroslava Matějíková ze Strunkovic nad Blanicí.

Ve vlacích jezdí revizoři

Starší cestující si jen těžko zvykají i na fakt, že jízdenky se dají většinou koupit pouze u samoobslužného automatu, pokladny fungují jen na čtyřech nejfrekventovanějších místech, mezi které Prachatice nepatří.

„Dneska jsou automaty v Evropě běžnou věcí. Tady u nás možná ne, ale za čtyři roky už to bude jinak. Zaplatit průvodčího se při vytížení vlaků prostě nevyplatí,“ říká Robert Krigar, generální ředitel skupiny Jihotrans, do které GWTR patří.

A já mu ve vlaku dávám za pravdu. Na těch pár cestujících se průvodčí nevyplatí. Na druhou stranu by ale jistě zvýšili jejich sebejistotu.

O to se v současnosti snaží sedm revizorů, které si firma najala. Nemají za úkol pouze hlídat, zda cestující zaplatili, ale poradí jim také, jak si jízdenku koupit, a trochu tak roli průvodčích suplují.

Cestující si stěžují také na to, že ze zastávek zmizela místa, kde si mohou jízdenky koupit mimo vlaky. A že je zavřena řada čekáren. Jenže faktem je, že třeba ve Strunkovicích už je čekárna zavřená čtvrt století.

Na zastávce je nepořádek a chybí tam všechno včetně obyčejné lavičky. „Přitom ta by to tady hodně pozvedla, je škoda, že tu není. Změny dopravce jsem si sice všimla, je to změna spíše k lepšímu. Jezdím tak dvakrát do měsíce a většinou platím kartou,“ popisuje cestující Marie Blánová.

První měsíc provozu nových vlaků na jihočeských tratích přinesl i komplikace, v některých dnech především nedostatečnou kapacitu vlaků v úseku České Budějovice - Holubov.

„Některé spoje byly posíleny soupravami s kapacitou až 250 míst. Bohužel, frekvence na této trati je velmi proměnlivá, záleží i na počasí. Vánoční a novoroční svátky ukázaly, kde je potřeba jednotky zdvojovat, a věříme, že na Velikonoce i letní období se dopravce řádně připraví. Autobus jako posilu vlaku může použít pouze v případě přepravy neohlášených větších skupin cestujících,“ vysvětluje odborný referent pro železniční dopravu společnosti Jikord Martin Stach.

Jikord bude podle něj od nového dopravce požadovat například doplnění stolků u některých sedadel, už se pracuje i na omezení hlučnosti ventilátorů na topení.

„Z pohledu kraje jsme nechali první měsíc provozu bez sankcí, nyní už podle smlouvy a na základě kontrolní činnosti budou případné nedostatky pokutovány. Jsme spokojeni zejména s přístupem dopravce k připomínkám, které v prvním měsíci vznikly. Jak vozy, tak i informační systémy se budou dále dolaďovat,“ říká Stach.

Nový dopravce v prosinci vyrazil na tratě prakticky ze dne na den, využil jen několik zkušebních jízd.

„Změny tam jsou, ale nemyslím, že by to bylo k horšímu. Chápu, že starší lidé mohou mít problémy s absencí průvodčích, ale tohle je trend, který nikdo nezastaví. Z mého pohledu jsem se změnou spokojen,“ hodnotí krajský radní pro dopravu Jiří Švec.