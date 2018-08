Senioři a školáci ušetří za MHD v Budějovicích stovky korun měsíčně

Od prvního září budou moci senioři od 65 let a školáci do patnácti let jezdit městskou hromadnou dopravou v krajském městě a okolí v podstatě zadarmo. Stačí jen aby si pořídili kupon s průkazkou a pak už se mohou libovolně vozit.