Oprava silnice od Lipna k hranicím potěší lyžaře mířící na Hochficht

11:31 , aktualizováno 11:31

Než se lyžaři dostanou do rakouských areálů Hochficht a Schöneben, musí projet 12 kilometrů dlouhou silnicí spojující Novou Pec s hranicemi s Rakouskem, která je úzká a hrbolatá. Od letošní zimy se mohou těšit na opravený tříkilometrový úsek od státní hranice do Přední Zvonkové. Práce potrvají od 16. srpna do poloviny listopadu.