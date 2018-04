Rodiče žáků s autismem se radují, sloučení škol v Budějovicích už nehrozí

„Dopadlo to skvěle. Školy se slučovat nebudou, což je dobře nejen proto, že pro naše děti by to byl obrovský stres, ale také jsme zjistili, že druhá škola má jiný program a nikam s dětmi nejezdí. Naši zlatí učitelé jsou tak odvážní, že s nimi klidně odjedou i na pět dní a my víme, že se s nimi zase v pořádku vrátí,“ uvedla Ladislava Votrubová z Borovan, která má ve speciální základní škole v Dlouhé třináctiletou dceru Sáru.

Přitom dva pavilony mateřské, speciální základní a praktické školy v Dlouhé na sídlišti Vltava patří pod speciální krajskou školu v Trhových Svinech.

Sloučení škol dostali na stůl krajští zastupitelé na začátku dubna. Jako důvody pro zrušení speciální školy v Dlouhé uvedli úředníci odboru školství nevyhovující prostory vzhledem k diagnózám žáků, špatné hygienické podmínky, úspory na nájmu a platech zaměstnanců i fakt, že počet dětí s lehkým mentálním postižením ve Štítného ulici klesá.

Proti sloučení speciálních škol ale protestovali rodiče i opozice, občanští demokraté ve spolupráci s ANO a komunisty si nakonec vymohli hlasování o přerušení projednávání tohoto bodu. To nakonec podpořili téměř všichni přítomní zastupitelé v sále.

A v úterý se s rodiči dětí ze speciální školy v Dlouhé sešla hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) s náměstkem pro školství Zdeňkem Dvořákem (KDU-ČSL) a kauzu rovnou na místě vyřešili.

„Ředitelka v Dlouhé a Svinech končí, protože jí vyprší funkční období a je tam vypsaný konkurz na nového ředitele. V Dlouhé máme dvě budovy, jedna je krajská, ta je zateplená a druhá města, ta je v horším stavu. Potřebuje modernizaci, není tam výtah ani dobré sociální zázemí,“ popsal vicehejtman.

Materiál o sloučení speciálních škol Dvořák stáhne a zastupitelé už ho projednávat nebudou. „Musíme počkat na nového ředitele, s nímž budeme jednat jak dál. My i rodiče,“ upřesnil.

Rodiče doufají, že o autismu budou příště na kraji rozhodovat lidé, kteří s ním mají zkušenosti.

„A určitě už je třeba začít uvažovat o tom, co s těmi dětmi bude, až vyrostou, když ve škole není místo, aby tam vznikl stacionář,“ naznačila Votrubová s tím, že rodiče jsou připraveni zapojit se víc do života školy a pomoci tam vytvořit pro děti lepší podmínky.