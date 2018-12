Škola ve Velešíně chce koncertní sál, v Soběslavi vybavení dílen

Základní umělecká škola ve Velešíně má získat od kraje zhruba 28 milionů korun na kompletní opravu jedné z budov a výstavbu koncertního sálu.

„Právě se nacházíme ve druhé etapě. Měli bychom od kraje dostat peníze také na interiéry a samotné vybavení školy. Už loni nám dal příspěvek 22 milionů korun,“ uvedla ředitelka ZUŠ Marie Procházka Štanglová. Škola by měla ještě před začátkem zimy získat novou střechu.



Rekonstrukce má být hotová ke konci tohoto školního roku, ale stavební firma chce o dva týdny posunout termín dokončení.

„Myslím si a doufám, že i v případě zpoždění prací bychom měli být schopní začít příští rok s výukou podle plánu,“ dodala Procházka Štanglová.

Výběr dotací pro školy v roce 2019

SŠO Husova v ČB:

47,2 milionu ZUŠ ve Velešíně

28 milionů DDM Švantlova v Písku

17 milionů SOŠ strojní a elektrotechnická ve Velešíně

12 milionů SŠ řemeslná a ZŠ v Soběslavi

11,4 milionu SOŠ zdravotnická a SOU v Českém Krumlově

9,1 milionu VOŠ, SPŠ A SOŠ řemesel a služeb ve Strakonicích

9 milionů

Velešínská škola je jedním ze 33 zařízení spravovaných krajským úřadem, které má dostat příští rok peníze na svůj rozvoj. Kraj má mezi ně rozdělit přibližně o padesát milionů korun více než letos, kdy měly školy dostat přes 196 milionů korun. Je ale nutné zdůraznit, že práce na všech projektech se letos nepodařilo zahájit, a tak se tyto položky pouze přesunuly do rozpočtu na příští rok.

Nejvýraznější část z rozdělovaného balíčku peněz si má ukrojit českobudějovická Střední škola obchodní na Husově ulici. Podle návrhu rozpočtu by měl kraj budovu školy odkoupit a vybudovat zde nové učebny pro maturitní obory z Kněžskodvorské. Celková investice by se měla pohybovat okolo 47 milionů korun.



Velké plány má také Střední škola řemeslná a Základní škola v Soběslavi, kde loni postavili pro budoucí opraváře zemědělských strojů v areálu Na Pískách nové dílny. Příspěvek ve výši necelých jedenáct a půl milionu korun by měl škole pomoci nakoupit speciální vybavení do učňovských dílen.

„Dohromady to bude 65 položek. Nejdražší nástroje, které budeme pořizovat, jsou portálový mostový jeřáb, trenažér pro výuku svařování a hydraulické nůžky. Každý z nich stojí přibližně milion korun,“ přiblížila plány ředitelka školy Darja Bártová.

Další z jihočeských škol, která má dostat peníze z Fondu rozvoje školství, je Střední odborná škola strojní a elektrotechnická ve Velešíně. Letos zde začali s kompletní rekonstrukcí sociálních zařízení na internátu, jež by měla ve třech etapách dohromady vyjít na 28 milionů.

Na příští rok by škola měla dostat příspěvek ve výši 12 milionů korun.

„Budeme rozjíždět druhou etapu projektu, při níž bychom měli pokračovat s výměnou stoupaček. Čeká nás kompletní předělání umakartových jader a nové budou na internátu i všechny koupelny se sprchovým koutem a toaletou,“ prozradila vedoucí ekonomického úseku školy Jana Kukačová. Součástí oprav bude také výměna dveří a podlahových krytin.

Oprav z krajských peněz by se měla dočkat také Střední uměleckoprůmyslová škola v Bechyni, kde se už řadu let snaží opravit kuchyni a jednu z budov domova mládeže.

„Už jsme to chtěli udělat letos, ale do výběrového řízení vypsaného krajem se nikdo nepřihlásil, tak to zkusíme příští rok znovu. V kuchyni bychom měli mít i novou podlahu a rozvody. Budova B domova mládeže zase bude mít po opravě nová okna a také bude kompletně zateplená,“ vysvětlila hlavní ekonomka školy Irena Kamarádová.

Krajské zastupitelstvo bude rozpočtový návrh projednávat příští týden ve čtvrtek na svém zasedání.

Na školství by podle předběžných plánů mělo jít dohromady téměř osm miliard korun, což je přibližně o jednu miliardu více než pro letošní rok. Největší část z rozpočtu kraje pro školy je vyhrazena na učitelské platy.