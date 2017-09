Dobiášová končí v čele Sladovny. Přilákala tam ročně desítky tisíc lidí

Letní sezona v písecké Sladovně lámala rekordy. V červenci a srpnu si prohlédlo výstavy téměř 24 tisíc návštěvníků. To je dvojnásobek dosavadního letního rekordu z roku 2015, kdy galerií prošlo 12 tisíc lidí.

„Vůbec nejúspěšnějším dnem byl 26. červenec, kdy sem zamířilo 1 154 návštěvníků. Historicky se jednalo o první tisícovou návštěvu,“ uvedl za Sladovnu Petr Brůha.

Právě v době, kdy je kulturní zařízení na vrcholu své slávy, končí po pěti letech jeho ředitelka Tereza Dobiášová.

„Rezignuji z osobních důvodů. Jsem přesvědčená, že jsem Sladovně dala všechno, co jsem jí dát mohla a měla, a že mé další setrvání v této pozici by nebylo zdravé a správné ani pro mne, ani pro organizaci. Odcházím po pěti letech, které hodnotím jako většinou úspěšné a krásné. Měla jsem velkou svobodu tvořit a hledat cestu pro kulturu a neformální vzdělávání tak, jak jsem věřila, že je to správné,“ potvrdila Tereza Dobiášová.

Rozhodnutí ředitelky překvapilo starostku Písku Evu Vanžurovou. „Sice jsem už dříve občas slyšela nějaké náznaky, ale řekla bych, že teď se Sladovně dařilo, proto je to i pro mě určité překvapení. Na druhou stranu musím říct, že když jsem s paní ředitelkou mluvila, chápu její důvod. Chce vlastní další rozvoj,“ podotkla Vanžurová.

Dobiášová ale současně přiznává, že roli v jejím rozhodování sehrály i vztahy s městem, stejně jako loňské dohady se zastupiteli o peníze pro Sladovnu na letošní rok a odstranění zastaralé expozice centra ilustrace.

„Nejde jen o přestřelky v minulém roce. Dlouhodobě nejsme schopni spolu s městem mluvit o základních otázkách směrování, ekonomiky a investic a sama nejsem schopná udržet současný úspěch napořád,“ popsala Dobiášová.

„Město sice schválilo koncepci rozvoje, kterou jsem připravila, má Sladovnu jako jednu z priorit ve svém strategickém plánu, ale reálně v tomto roce schválilo investice na pět let dopředu, ze kterých mám pocit, že se s dalším rozvojem Sladovny nepočítá. Nedokázala jsem vedení města přimět k diskusi,“ podotkla.

Za sedm let se ve Sladovně vystřídali čtyři šéfové

Před nástupem Terezy Dobiášové v roce 2012 se Sladovnu nedařilo oživit. Ve vedení se do té doby během sedmi let vystřídali čtyři šéfové. Následujících pět let přineslo do galerie dvacítku interaktivních expozic i nespočet akcí doprovodného programu. A také znásobení návštěvnosti, která se v roce 2012 otírala o osmitisícovou hranici. Dnes jezdí do Sladovny cíleně návštěvníci z celého Česka.

I starostka Vanžurová si uvědomuje, že nahradit úspěšnou ředitelku nebude lehké. „Říká se, že každý je nahraditelný, ale někdo více, někdo méně. Paní ředitelka byla úžasně kreativní. Tady bude adekvátní náhrada těžká,“ řekla Eva Vanžurová.

Výběrové řízení na vedení společnosti už je vypsané. Uzávěrka přihlášek je 31. října. Mezi požadavky patří mimo jiné magisterské vzdělání, orientace v kulturním prostředí a dobrá znalost minimálně jednoho cizího jazyka. Sladovna dnes totiž běžně spolupracuje i s evropskými kulturními organizacemi. Z přihlášených uchazečů bude v průběhu listopadu vybrán ten nejlepší, který se funkce ujme 1. ledna 2018.

Dobiášová je připravena svému nástupci v začátcích pomoci. „Udělám vše, co bude v mých silách, abych Sladovnu dalšímu řediteli předala v co nejlepším pořádku a kondici. Jsem připravená působit v organizaci na částečný úvazek či externí smlouvu,“ potvrzuje Tereza Dobiášová.

Nabídce se nebrání ani starostka. „Rozhodnutí bude záležet na novém vedení, ale osobně si myslím, že by to možné bylo. Neměla bych s tím problém,“ podotkla Vanžurová.