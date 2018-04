Jihočeské Slavonice slaví. Jsou Historickým městem roku 2017

Renesanční Slavonice jsou populární díky unikátně dochovanému historickému centru s měšťanskými domy zdobenými sgrafitovými fasádami. Slavonice, na jejichž území je 59 nemovitých kulturních památek, postoupily do dnešního finále jako vítěz v Jihočeském kraji. Porazily například Prachatice, Třeboň nebo České Budějovice.

Letošního celkového vítěze ceny za příkladnou péči o památky a užívání státní dotace na jejich opravu dnes tradičně vyhlásili na Pražském hradě. Slavonice si díky prvenství vysloužily jako odměnu jeden milion korun.

„Využití budeme teprve řešit, ale je dané, že peníze půjdou na památky,“ reagoval místostarosta Karel Pavlů.

Do 24. ročníku soutěže se přihlásilo 33 měst. I proto byla výhra pro vedení města překvapením. „Nečekali jsme to, protože jsme koneckonců menší městečko. Je pro nás neskutečné, že se to podařilo,“ svěřil se místostarosta.

Loni město, kde žije zhruba dva a půl tisíce obyvatel, do obnovy památek investovalo 2,5 milionu korun. Letos by měla být částka podobná. Ve Slavonicích mají celkem 59 kulturních památek a žádná z nich není v havarijním stavu. Díky zachovanému historickému jádru města se Slavonicím někdy přezdívá malá Telč nebo perla západomoravské renesance.