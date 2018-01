Slévárna vyrobila díly pro firmu, které vyzvedla vrak lodi Costa Concordia

Slévárna dodává asi 20 procent své produkce přímo do Kovosvitu, zbytek posílá svým zákazníkům. Třetina zůstává v Česku, dvě třetiny míří za hranice.

Hlavními trhy jsou Německo a Švýcarsko. Velkým klientem je ve Velké Británii společnost Mazak, největší výrobce obráběcích strojů na světě. Pro ni je slévárna klíčovým dodavatelem komponentů pro výrobu strojů. Odlitky ze Sezimova Ústí používají i výrobci zemědělské techniky Claas a John Deer.

Jednou z nejzajímavějších zakázek byly například odlitky pro švýcarského výrobce vzduchotechniky Hidrostal, které posloužily k vyzvednutí vraku lodi Costa Concordia. Ta ztroskotala na mělčině poblíž toskánského pobřeží.

„Daří se nám i na švédském trhu, kde dodáváme firmě Electrolux středové náboje do velkých industriálních praček. Ve Švédsku jsme loni získali dvě nové zakázky. Odlitky s vysokou kvalitou dodáváme firmě Rototilt, což je významný výrobce stavebních strojů. Dalším novým zákazníkem je firma Dellner Brakes, které dodáváme komponenty pro brzdové systémy velkých zaoceánských lodí. Třetí společností je Saab Dynamics. Pro ni dokončujeme zakázku v hodnotě 40 milionů a jednáme o jejím prodloužení o dva roky za dalších 40 milionů,“ vyjmenoval Jan Kočvara, obchodní ředitel slévárny.

Chybí kvalifikovaní zaměstnanci

Uplynulý rok byl pro slévárnu úspěšný i přes komplikace, které způsobil stejně jako v mnoha dalších jihočeských podnicích nedostatek lidí a jejich fluktuace.

„Navzdory těmto velkým problémům se nám za loňský rok téměř podaří splnit plán, kdy místo zamýšlených 330 milionů korun obratu dosáhneme na 320 milionů, což považujeme za malý zázrak,“ oznámil Miloslav Růžička, ředitel slévárny Kovosvitu.

Zároveň si postěžoval na situaci, která ve výrobě způsobuje velké potíže.

„Problémy s lidmi jsou dlouhodobé. Úplně se rozpadlo střední školství a obor slévárenství v Česku neexistuje. Lidé k nám proto nastupují zejména na nekvalifikované pozice, bohužel téměř nikdo z nich nemá zájem nebo schopnosti k tomu, aby se posunul a stal se například formířem nebo tavičem. Za dva roky bychom ho dokázali vyškolit, bohužel ale v praxi nemáme koho školit,“ popsal ředitel.

Kromě toho přiblížil, co všechno se v roce nadcházejícím chystá. Vylepšit se má například zázemí a jídelna. Prohlubovat se má také spolupráce s podobně zaměřenými podniky, které jsou součástí skupiny Czechoslovak Group, s níž je Kovosvit majetkově provázán společností Industry Innovation.

Mezi ně patří Tatra Metalurgie a slovenský ZTS Metalurg z Dubnice nad Váhom. Už teď spolu firmy navzájem spolupracují, vyměňují si zkušenosti i zakázky.

Slévárnu čekají i další významné akce.

„Už v loňském roce jsme za 750 tisíc korun zmodernizovali řídicí systém výrobní linky. Zaměřili jsme se také na materiálovou vsázku, kdy se nám povedlo snížit náklady při výrobě tekutého kovu. Také se nám povedlo snížit počty vadných výrobků, kde jsme dosáhli nejlepšího výsledku za posledních 10 let. Na letošní rok máme naplánované velké investice. Jde zejména o novou lakovnu za 11,5 milionu korun, zaměříme se též na modernizaci odsávání kuplovnových pecí. Obě tyto investice mají velký přesah do ekologie provozu,“ dodal Miloslav Růžička. Do slévárny zamíří v roce 2018 celkem 15 milionů korun.