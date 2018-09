Fotbalový areál Složiště se rozroste, přestavba vyjde na 120 milionů

Potenciál Složiště je však mnohem větší, což se může v dohledné době projevit. Zástupci nedávno založené fotbalové akademie SK Dynamo České Budějovice plánují jeho výrazné zvětšení a otevření veřejnosti.

Dnes tam jsou čtyři travnatá hřiště, jedno s umělou trávou a zázemí. V první fázi rozšíření tam mají přibýt další tři, ale pak i řada dalších sportovišť.

„Počítáme například s hřišti na plážový volejbal, basketbal, volejbal, ale i workoutovou plochou s posilovacím zařízením,“ vyjmenoval Martin Vozábal, výkonný ředitel akademie Dynama.

V pondělí projekt stručně představil také zastupitelům Budějovic. Ti následně rozhodovali o tom, zda akademii přidělí tři miliony korun na zpracování dokumentace. Po delší debatě dotaci schválili. O přiklepnutí dalších tří milionů bude rozhodovat i zastupitelstvo Jihočeského kraje.

„Poté, až mi záměr s žádostí představí, jsem připraven vytvořit materiál, který předložím ke schválení,“ sdělil náměstek hejtmanky Zdeněk Dvořák (KDU-ČSL).

Hlavní investice půjde ze státního rozpočtu

Pozemky na Složišti jsou ve vlastnictví města, takže odpadá problém s výkupy. Součástí rozšířeného areálu má být také budova pro ubytování sportovců, kde bude veškeré sociální zázemí i restaurace. Odhadovaná cena za plánovanou přestavbu je 120 milionů korun.

„Hlavní investice by měla být uhrazená ze státního rozpočtu. Podmínkou však je, aby byl hotový projekt,“ konstatoval budějovický primátor Jiří Svoboda (ANO). Už v červnu zástupci vlády při návštěvě centra přislíbili dotaci ve výši přibližně 72 milionů korun.

Pokud ještě letos na podzim přispěje na projekt i hejtmanství, může akademie vyhlásit výběrové řízení na projektanta. Po vypracování dokumentace a získání finančních prostředků by následovala soutěž na samotného zhotovitele. Když se nic nezadrhne, za rok a půl se může začít Složiště měnit.

Složiště má výhodnou polohu

„Dohodli jsme se i na tom, že by kolem celého areálu vedla běžecká dráha. Už dnes tam lidé běhají,“ upozornil Vozábal. Ten také zastupitelům oznámil, že vize je taková, že Složiště nebude jen tréninkovým centrem pro vrcholové sportovce, ale má se více otevřít veřejnosti.

„Kolem je několik spádových oblastí, Suché Vrbné, Mladé či Srubec. Jejich obyvatelé by tam mohli trávit volný čas,“ dodal výkonný ředitel. Daleko to do areálu nemají ani lidé z Pohůrky a Nových Hodějovic.

Vyjmenované stavby jsou součástí první etapy, při další by mohla vznikat ještě další sportoviště směrem ke Srubci. Prostor je v místě opravdu velký a jeho poloha strategická, protože bude poblíž dálničního obchvatu Budějovic a je přímo u zanádražní komunikace, takže je dobře přístupný.

„Součástí proměny by muselo být i vybudování nových přístupových cest a parkoviště,“ podotkl náměstek primátora František Konečný (ANO). „Brzdit nás nebude ani územní plán, plánované stavby jsou s ním v souladu,“ navázal náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD).

Než zastupitelé v pondělí příspěvek schválili, vedli o projektu dlouhou debatu. Zatímco třeba pro radního Michala Šebka (ODS) byla investice tří milionů korun s vizí proměny areálu za 120 milionů ekonomicky zajímavá a líbilo se mu otevření pro veřejnost, Tomáš Chovanec (Občané pro Budějovice) měl pochybnosti o předloženém materiálu.

„Trochu mi vadí, že jsme nedostali možnost si předem prostudovat nějaký podrobnější dokument. Je to na delší debatu. Jak se pak mohu vyjádřit k tomu, jaké tam budou ubytovací kapacity a podobně,“ zmínil Chovanec.

Na tuto výtku reagoval Martin Vozábal s tím, že podrobnější podklady akademie má a jihočeským zastupitelům už je určitě předloží. Stejně tak do nich budou moci nahlédnout i ti budějovičtí.