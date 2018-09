Potápěči chtějí ze dna Lipenské přehrady zachránit tunovou sochu světce

Kamenná socha svatého Jana Nepomuckého, kdysi zdobící obec Dolní Vltavice, leží zhruba 60 let pod hladinou Lipenské přehrady. Potápěči z Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Český Krumlov by rádi dostali sochu na souš. Má to však jeden zásadní háček. Nikdo neví, kde se světcova podobizna přesně nachází.

Potápěči z Českého Krumlova musí nejprve sochu najít, s čímž jim budou pomáhat rakouští kolegové. „Vyhledávací operaci jsme naplánovali na květen příštího roku. Akce se zúčastní asi pět potápěčů z obou zemí a ze břehu je bude podporovat zhruba dvacítka dalších členů týmu,“ uvedl Milan Bukáček z vodní záchranné služby. Akce by se podle něj měli zúčastnit zkušení potápěči s nejmodernější technikou.

Problémem při hledání sochy může být nízká viditelnost ve vodách nádrže a vrstva sedimentů na dně.

„Pokud je socha hluboko v bahně, nezaměříme ji ani pomocí sonaru. Potápěči ji budou muset nahmatat ručně,“ vysvětlil Bukáček. Mezinárodní tým se chce mimo jiné vyhnout amatérským hledačům.

„Nebudeme uvádět podrobnosti o lokalitě. Rádi bychom sochu odborně vyzvedli sami,“ vyjádřil se Jiří Mánek z Turistického spolku Lipenska.

Vyzvednutí sochy z míst zaplavené části Dolní Vltavice není pro vodní záchranáře zdaleka jedinou obdobnou akcí. Už v minulosti se jim podařilo dostat na souš několikatunový podstavec na kříž, kamenné sloupy a další předměty.

Přímo na břehu jezera stojí od roku 2003 misijní kříž vylovený lipenskými potápěči. Další cenné památky zachráněné ze dna nádrže zdobí i jiné jihočeské obce.

Ves Dolní Vltavice vznikla ve 13. století, dominantou byl kostel sv. Linharta. V roce 1930 zde bylo 63 domů a 414 obyvatel, z toho 393 Němců. Hlavní obživou bylo zemědělství. Většina staveb zanikla v letech 1958 až 1959. V březnu 1959 bylo odstřeleno zdivo kostela.

Jak přesně obec kdysi vypadala, si mohou zájemci prohlédnout na webu dolnivltavicezije.cz, jehož spoluautory jsou manželé Ema a Petr Kondryskovi. Ti zde provozují penzion. Do obce se přistěhovali v roce 2012 a vždy je zajímalo, jak vypadala místa, která se ukrývají pod hladinou.

Iniciovali proto vznik projektu, který by měl zájemce zavést na místa, jež ze světa už zmizela. Pomocí archivních materiálů, svědectví pamětníků, počítačové animace a znalců historie se manželé snaží vytvořit model původní vesnice. (více čtěte zde)