Rudoarmějec v Táboře už není černý. Sochař mu vrátil zelenou patinu

„Oprava se chystala několik let, dělal jsem restaurátorský průzkum i záměr. Byla to taková rarita, protože město Tábor mělo jako jediné rudoarmějce černocha. Částečně byla totiž socha přetřena černou barvou. Vzhledem k vysokému obsahu grafitu to byla podle mě nějaká kovářská čerň,“ objasňuje sochař Antonín Kašpar.

Restauroval žulový podstavec i původní nápis na něm s tím, aby z něj podle přání obyvatel Tábora zmizela sovětská hvězda. Památkáři chtěli, aby odstranil černý nátěr a pokusil se zachovat co nejvíce zelené patiny. To se podařilo pouze částečně.

„Někde to šlo dolů i s barvou, takže bylo třeba některé části patiny chemicky doplnit. Potom se vše napouštělo restaurátorskými vosky. Čím je však bronz starší, tím je více porézní a vosk pije. Dává se tak dlouho, dokud se povrch neuzavře, aby šel vyleštit,“ doplnil výtvarník a restaurátor.

Pomník osvobození Rudou armádou v Táboře, neboli Vojna a mír, vytvořil v letech 1947 až 1949 Luděk Varvařovský, který rok po odhalení ve věku 27 let zemřel. V roce 1968 se lidé pokusili sochu strhnout. V roce 1989 přišla o hvězdu, srp a kladivo.

Ani v době po sametové revoluci nemá socha klid a je předmětem mnoha diskusí. Místní řeší místo, kde by měla stát. Zatím se posouvá jen po náměstí.