Další chátrání? Sokolům chybějí miliony na obnovu staré tribuny

Z jedné strany připomíná vybydlený squat, z druhé už je poznat tribunu, která má ovšem ty nejlepší časy dávno za sebou. I proto se chtěl Sokol České Budějovice pustit do kompletní rekonstrukce objektu. Měl příslib několika dotací a vše bylo na dobré cestě.

Jenže se ukázalo, že podle projektu z roku 2012 to tak snadno nepůjde. Ceny prací i materiálu od té doby dost vzrostly, a tak sokolům na zahájení prací stále chybí miliony korun.

Spasit je může další finanční injekce od města i kraje a k tomu by si ještě museli vzít úvěr. Jenže na radnici a hejtmanství jsou zatím hodně zdrženliví a další miliony prozatím dávat nechtějí.

Původní odhady byly takové, že obě etapy úprav stadionu na Sokolském ostrově vyjdou na zhruba 60 milionů korun. Realita je taková, že už první etapa spočívající v rekonstrukci tribuny má vyjít na 56,5 milionu korun. Na to tělovýchovná jednota nemá.

„Zástupce města i Jihočeského kraje jsme požádali o další pomoc. Teď musíme počkat, jak se vše vyvine,“ sdělil Josef Kadlec, starosta českobudějovického Sokola.

Klub měl přislíbeno 20 milionů od ministerstva školství, České Budějovice a Jihočeský kraj garantovaly shodně po pěti milionech korun, Sokol měl přes 2,1 milionu. Po zjištění, že bude vše dražší, požádal na kraji i městě vždy o sedm milionů korun.

„Měli jsme několik jednání o navýšení dotace. Na radě jsme nenašli shodu. Ale protože se jedná o tak vysokou částku, budou o ní diskutovat ještě zastupitelé při zářijové schůzi,“ zmínil náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD).

Upozornil, že město ještě od sokolů dostalo nabídku, že by si mohlo odkoupit pozemek s tenisovým kurtem poblíž dřevěného mostu přes slepé rameno Malše. Jeho odhadovaná hodnota je mezi jedním a půl až dvěma miliony korun.

„Přesně to určí až znalecký posudek, který ještě není hotový,“ doplnil Kadlec. Touto transakcí by se případně snížila dotace z budějovické radnice, která by nákupem získala lukrativní plochu v centru města.

I na půdě hejtmanství budou rozhodovat zastupitelé. „Popravdě se mi to moc nelíbí a vidím v tom jedinou věc. Město si tímto způsobem vyřeší otázku běžeckého koridoru pro atlety, který by měl časem padnout se sportovní halou. Podle toho ty náklady naskakují,“ reagoval náměstek hejtmanky Jaromír Novák (ČSSD).

Stavba koridoru se však měla týkat až druhé etapy úprav v areálu na Sokolském ostrově a město navíc jeho výstavbu samostatně plánuje při ZŠ O. Nedbala ve Čtyřech Dvorech.

Je jisté, že žádost jednoty o další dotaci bude mít určitě i své podporovatele. Například krajský radní a budějovický zastupitel Ivo Moravec (Občané pro Budějovice) oznámil, že je to sice složitá situace, ale bude pro navýšení částky a pokusí se přesvědčit i své kolegy.

Svou roli může v celé věci sehrát také doba, do které žádost o miliony navíc padla, bude to necelý měsíc před komunálními volbami, s čímž budou možná někteří politici kalkulovat. Třeba město má určitě kde brát. Na demolici sportovní haly a budování Multifunkčního centra Dlouhá louka byly letos připravené desítky milionů korun, jenže z projektu sešlo.

Mimochodem důvodem byla podobná věc – po zveřejnění cenových nabídek se ukázalo, že bude akce dražší o bezmála 200 milionů korun, než jaký byl předpoklad.

Pokud se nakonec sokolům podaří peníze sehnat, nebude mít tribuna jen novou fasádu, střechu a sedačky, ale také útroby s šatnami, umývárnou, rehabilitací, sklady nářadí a dalším zázemím pro sportovce a trenéry. S první etapou chtěl začít klub původně už letos v květnu.

„Už je vydané stavební povolení a zpracovává se prováděcí projektová dokumentace,“ oznámil tehdy Kadlec.

Druhou etapou chtěla jednota zahájit příští rok, to se mělo dostat na běžecký koridor či vstupní recepci se zázemím pro rodiče dětí. Sokol je pak připravený nabídnout nové zázemí stadionu školám za zvýhodněných podmínek jako protislužbu za dotaci.