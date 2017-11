Soud začal řešit dvojnásobnou vraždu v horusické motodílně

Policie případ vyšetřovala několik měsíců a útočníky zadržela po necelých dvou letech (o dopadení cizinců zde). Táborský soud má hlavní líčení naplánované kromě pondělí i na úterý, středu a pátek. Vyplývá to z informací webu justice.cz.

Podle policie skupina několika lidí přepadla firmu na výrobu náhradních dílů do historických motocyklů v září roku 2015. Bylo to v době, kdy zde ještě pracovali tři zaměstnanci. Dva muži brutální útok nepřežili.

„Pachatelé při přepadení dva muže prakticky utloukli,“ uvedl tehdy policejní mluvčí Jiří Matzner.

VIDEO: Záběry z místa brutálního přepadení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Postupně napadli všech osm lidí, kteří se pohybovali ve firmě, tudíž museli dobře vědět, pro co jdou a proč tam jdou,“ doplnila policejní vyšetřovatelka Renata Míková.

Dlouho nebylo jasné, proč byl útok tak brutální. „Neměli jsme žádné spory, nezaznamenal jsem žádné výhrůžky. Byla to rána z čistého nebe a pak zase ticho po pěšině. Nikdo to moc nechápe,“ prohlásil po roce od vražd Martin Hadrávek, jemuž zavraždili otce a strýce.

Sám tehdy bojoval s těžkým zraněním hlavy na jednotce intenzivní péče. Moc si z toho osudného dne, kdy ztratil své nejbližší, nepamatuje. Poslední, co si vybavuje, bylo, že seděl doma u počítače a slyšel divné hlasy. Pravděpodobně ruštinu. Jak sám prohlásil, vzal si kuchyňský nůž a šel otci a strýcovi pomoci. Co následovalo potom, neví.

Osmatřicetiletý Martin Hadrávek se po tragické události stal tahounem firmy, kterou dříve vedl jeho otec. Že by s podnikáním skoncoval, o tom vůbec neuvažoval.

„Byl to tátův život. Navíc máme zaměstnance a já nemám věk na důchod. Takže jsem ani nemohl. Zákazníci zase chtěli výfuky. A něčím se živit musíme, tak proč od toho utíkat, když je to zajeté,“ popsal pro MF DNES.

„A jestli se bojím? Beru to tak, že se tolik mluvilo o tom, jak jsme byli vykradení... Kdo by si teď k nám pro co chodil?“ Hadrávek také prohlásil, že pachatelé byli zřejmě parta netáhel a nemakačenků. „Prý se říkalo, že u nás leží milion eur. Nesmysl,“ zmínil.

Kriminalisté vyslechli 600 lidí

Vyšetřování loupežného přepadení a vražd trvalo rok a půl, než policie vznesla obvinění a pachatele skutečně dopadla. Problémem byl nedostatek svědků, kteří buď zemřeli, nebo si incident v důsledku těžkých poranění nepamatovali.

„Během roku kriminalisté několikrát doufali, že již mají věrohodnou stopu k pachatelům, informace se však vždy po důkladném prověření ukázaly jako liché,“ vysvětlil policejní mluvčí Jiří Matzner.

Za více než rok vyslechli kriminalisté zhruba šest stovek lidí a prověřili desítky informací od občanů. Letos v březnu nakonec zadrželi v Jihomoravském kraji a obvinili 37letého a 33letého cizince z Ukrajiny a Maďarska. Ti za sebou již mají kriminální minulost ze zahraničí.

Na jejich stopu se kriminalisté dostali zhruba pět měsíců od přepadení a na věci spolupracovali s kolegy z Ukrajiny, Maďarska, Polska, Slovenska a Německa. Policisté v březnu zadrželi dalších pět lidí, které následně propustili.

Nyní soud rozhodne o vině obou cizinců, kteří jsou zatím ve vazbě. Nejpravděpodobnějším motivem činů bylo obohacení. Způsobená škoda včetně krádeže peněz byla vyčíslena na zhruba půl milionu korun.

Policie muže obvinila ze zločinu loupežné vraždy, pokusu vraždy, těžkého ublížení na zdraví a porušování domovní svobody.