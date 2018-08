Lidé se přou s developerem na stavbě nového domu, vadí jim patro navíc

„Regulační plán v této lokalitě povoluje pouze čtyři nadzemní podlaží se šikmým zastřešením a podkroví. Zde se nejedná o využitelné podkroví, ale klasické páté nadzemní podlaží,“ říká soused Pavel Pešek. Podle něj také projektová dokumentace pro stavební povolení nezmiňuje podkroví, ale právě páté nadzemní podloží.

Územní rozhodnutí nicméně nabylo právní moci 14. července loňského roku a stavební povolení 12. ledna roku letošního. A tak se začalo stavět. Podle Peška úřad vydal rozhodnutí v rozporu s právními předpisy. „Vydáním rozhodnutí došlo ke změně územního plánu,“ uvádí Pešek, který pracuje jako advokát.

Projekt Byty Nová stejnojmenné společnosti vedou firmy Edikt a Beta 1 Development. Jednatel Jan Mojžíš argument o pátém nadzemním podlaží vyvrací. „Podle projektu jde o čtvrté podlaží a podkroví. To páté patro, o kterém mluvíme, je podkroví. Naši stěžovatelé útočí na to, že jsme měli administrativní chybu, když ho architekt omylem nazval jako páté nadzemní podlaží. Byla to však jen chyba v psaní. Co se týče skladby, je to normální podkroví. To je celý problém,“ vysvětluje.

Podlaží změnili na webu na podkroví

Kontroverzní developerské projekty v Budějovicích V roce 2013 část obyvatel Suchého Vrbného úspěšně bojovala proti stavbě šestipatrového domu na rohu Dobrovodské ulice. Ten měl hodně převyšovat okolní zástavbu a panovaly obavy, že může sousednímu domu narušit statiku. Developer nejdříve zvažoval úpravu projektu, nakonec od stavby upustil.

V roce 2014 chtěl další developer v proluce ulic Hálkova a Nerudova na Pražském sídlišti postavit budovu o šesti patrech s 33 byty. Obyvatelé z nejbližšího okolí proti záměru protestovali. Měli obavy ze zhoršení životních podmínek, dopravní situace či zastínění svých bytů. I zde dodnes bytový dům nestojí.

Na webu bytynova.cz, kde autoři projekt prezentují, bylo před zjišťováním MF DNES páté patro uvedeno. Po dotazování se ale název změnil na podkroví. Téměř všechny byty jsou tady již zarezervované.

„Jedná se o výstavbu moderního bytového domu v centru Českých Budějovic. Skládá se z 21 bytových jednotek a 22 parkovacích míst. Projekt nezapomíná mimo jiné ani na otázku udržení zeleně v centru města. Spolu se svým částečně uměleckým pojetím tak citlivě vytvoří jedinečné místo pro život ve městě,“ popisuje projekt Mojžíš.

Místní, jimž se stavba nezdá a bojí se újmy kvůli zastínění, začali věc na jaře řešit. Byl u toho i Jiří Čech, který žije v sousedství v Riegrově ulici. Podal tak odvolání, jež bylo přijato jako podnět k přezkumnému řízení.

Při něm však úřad neshledal žádné nezákonnosti. „Šli jsme proto do spisu a podali další podnět, který je kvalifikovanější,“ popisuje Pešek. Výsledek byl ale stejný.

Odpověď z krajského úřadu zaslal Luboš Průcha, vedoucího odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního úřadu. V závěru k návrhu pozastavení vykonatelnosti územního rozhodnutí a stavebního povolení kvůli nenávratné újmě napsal, že je bezpředmětný.

To podle něj může správní orgán pouze v případě, kdy je zahájeno, či vedeno přezkumné řízení, k čemuž krajský úřad neshledal důvod.

V textu komentuje i páté nadzemní podlaží. Dokonce v něm potvrzuje argumenty stěžovatelů. „Dle zmíněného regulačního plánu se tedy jedná o záměr o 5. NP, tudíž podmínky stanovené RP Pražská nejsou z hlediska podlažnosti respektovány,“ píše ve vyjádření.

MF DNES se na odboru na případ dotazovala. Podle odpovědi, kterou poskytl Viktor Tomšík z oddělení stavebního řádu, dospěl krajský úřad k závěru, že nejsou důvody pro zahájení přezkumných řízení. Stavbou prý nedojde k takové újmě veřejného zájmu, která by vyžadovala přijmout nápravná opatření, a je v souladu s územním plánem.

Obyvatelé upozorňují na zastínění bytů

To si ale stěžovatelé nemyslí a tvrdí, že zastíněním vznikne škoda. Podle Peška je problém také v tom, že stavba překračuje v daném území linii zastavitelnosti. To Jan Mojžíš vyvrací. „Jeli jsme podle čáry zastavitelnosti. Nic tam nepřesahuje,“ tvrdí.

K této linii se Tomšík nevyjádřil. V reakci ji nekomentoval ani Luboš Průcha. Pešek naznačil, že je ve hře i žaloba za nečinnost úřadu, jenž měl podle něj na jejich podněty reagovat. Obě strany spolu dlouho přímo nekomunikovaly, a zároveň tvrdí, že se snažily setkat. K prvnímu kontaktu nakonec došlo.

„Se stěžovateli jsme nebyli v osobním kontaktu až do minulého čtvrtka. Nebráníme se diskusi, a pokud je možné nalézt nějakou společnou řeč, vždy se o to pokoušíme,“ sdělil Mojžíš. Při setkání se strany domluvily na dalším, které se má uskutečnit tento týden.