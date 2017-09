Prodají Strakonice teplárnu? Ne, tvrdí starosta. Opozice pochybuje

„Teplárna prudce směřuje k platební neschopnosti. Z toho plyne naše obava, že současné vedení města přijde brzy s návrhem na její odprodej. S tím úzce souvisí problematika dlouhodobého neobsazení postu generálního ředitele a ekonomického ředitele,“ říká bývalý starosta Strakonic Pavel Vondrys (Jihočeši), podle kterého je hospodaření za poslední dva roky v alarmujícím stavu.

„Pokles obratu dosáhl 80 milionů korun. Nesmyslné je utlumení výroby elektrické energie o 58 procent v důsledku neschopnosti vyrobenou energii zobchodovat. Z toho plyne problém s neplněním smluvního odběru uhlí. To se v dalších letech opět promítne ve zvýšených nákladech na výrobu tepla a dojde ke zhoršení výsledků hospodaření,“ podotýká Vondrys.

Dodává, že dochází k rychlému úbytku peněz, které měla teplárna v roce 2014 na svém účtu. Jedná se zhruba o 85 milionů korun.

Podle současného starosty Břetislava Hrdličky (Strakonická veřejnost) však radní o něčem takovém, jako je prodej teplárny, vůbec neuvažují. „Prodat teplárnu ani nemůžeme. Nový majitel by mohl zvýšit ceny tepla a podobně. Jsme akciová společnost, musíme dosahovat zisku. Pro nás je ale ziskem i to, že obyvatelé nemusí platit tolik peněz za topení. Teplárna patří Strakoňákům. Zisk si částečně čerpají tím, že se nezdražuje, naopak dokonce zlevňuje,“ vysvětluje Hrdlička.

Dodává, že teplárně se teď v rámci možností docela daří. „Teplárna sice měla na účtu před třemi lety přes 80 milionů korun, ale předem bylo jasné, kam tyto peníze půjdou, jen ještě nebyly proinvestované. Zdražilo se navíc uhlí, nyní vzroste jeho cena asi o dvacet procent. Budeme se přesto snažit držet ceny a letos bychom měli skončit se ziskem,“ tvrdí Hrdlička.

Skončil generální ředitel i ekonomická ředitelka

Generálního ředitele teplárny momentálně nahrazuje představenstvo. Radek Motl odstoupil po dvouletém působení v červenci. „Odešel na vlastní žádost, chce se věnovat podnikání. Hledáme nového generálního ředitele a budeme vybírat tak dlouho, dokud nenajdeme opravdového odborníka. Dočasně asi jmenujeme zastupujícího ředitele z vlastních řad,“ plánuje Hrdlička.

Podle ČTK ekonomická ředitelka Alena Reiserová, která také skončila v létě, avizovala odchod od dubna. Do funkce nastoupila s tím, že to bude na dobu určitou. „Už dva měsíce jsem říkala, že odejdu, protože mám vlastní firmu a pracovat 15 hodin denně od pondělí do neděle nejde dlouhodobě. Dala jsem přednost svému podnikání. To, že potom odešel ředitel, s tím nemělo vůbec co dělat,“ řekla Reiserová.