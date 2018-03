Tříhodinová hádka o halu. Část klubů je proti jejímu bourání

Hotovou věcí měla být stavba Multifunkčního centra Dlouhá louka. V Českých Budějovicích má nahradit starou sportovní halu. Jenže tak snadné to nakonec není.

Zdaleka nejnákladnější akce posledních let, která měla na startu velkou podporu, nyní naráží na kritiku. Situace je o to závažnější, že se tak děje v době, když vedení města už vypsalo výběrové řízení na zhotovitele.

Při březnovém jednání zastupitelstva se tři hodiny vzrušeně debatovalo o smyslu, pozitivech i negativech projektu. Vše se mohlo odehrát při veřejné diskusi na začátku měsíce, radnice ji však kvůli chřipkové epidemii zrušila a nový termín stanovený není.

Veřejnost se při jednání dozvěděla i úplně nové informace. Například, že odhad demolice haly a následná stavba centra nebude stát odhadovaných 312 milionů korun bez DPH, ale mnohem více. „Součástí akce totiž není pořízení a instalace sedaček či obrazovek,“ upozornil Stanislav Rataj, bývalý budějovický zastupitel. To mimo jiné znamená, že kompletní centrum bude ještě o mnoho milionů dražší. A nikdo zatím nebyl schopen říct o kolik.

Demolice má začít v létě

„S nákupem sedaček a dalšího vybavení jsme počítali odděleně. Nechtěli jsme, aby to bylo součástí projektu. Naopak chceme vybrat kvalitní věci a vysoutěžit je za co nejlepší cenu,“ reagoval náměstek primátora František Konečný (ANO).

Další velká část diskuse byla na téma, zda současnou halu vůbec bourat. Podle některých je to škoda, protože její stav není tak špatný. Opakoval se tak stejný scénář starý zhruba pět let, který provázel i Centrum halových sportů. To se nakonec po problémech projektu nepodařilo postavit.

Část debatujících upozornila například na to, že město v posledních letech investovalo do obnovy šaten a atletického koridoru a nyní by se mělo vše zdemolovat. Zástupci radnice upozornili, že i na základě analýzy, kterou si nechali zpracovat, by bylo problematické stavět sportovní centrum na jiném místě. Na tom současném není nutné měnit územní plán a také je napojené na infrastrukturu.

Po plánované demolici sportovní haly, která má začít v červnu, či červenci, je jasné, že řada klubů bude muset hledat nové útočiště. A to na více než rok. „Od srpna do konce června jsme v hale čtyři až šest hodin denně. Je to pro nás zásadní prostor, kde je dostatečná výška stropu. Pro práci s náčiním ho potřebujeme. Nevím, jak zajistíme tréninky ve stejném rozsahu. Máme v klubu i několik reprezentantek. Třeba v hale při ZŠ O. Nedbala máme nabídku na mnohem méně hodin,“ sdělila Ivana Pokorná, která vede moderní gymnastiku v SKMG Máj.

Znejistěli i někteří zastupitelé

Podle ní je současná sportovní hala v dobrém stavu a srovnávala podobnými zařízeními napříč republikou, která při soutěžích navštěvuje. Podobně se vyjádřili zástupci atletů a další obyvatelé, kteří se zapojili do diskuse občanů.

Z těchto vystoupení byl zklamaný Jan Diviš, prezident volejbalistů VK Jihostroj. Právě tento klub nechal zpracovat projektovou dokumentaci na Multifunkční centrum Dlouhá louka, kterou pak jako dar předal městu. „Vím, že to po demolici bude pro sportovce bolestivý rok, ale přesto tuto variantu podporujeme. Řada sportovišť ale nabízí své prostory. Spojte se třeba s TJ Lokomotiva. Věřím, že to za to stojí, a vrátíme se do nového stánku, snad až na atlety,“ reagoval Diviš.

Nové centrum nabídne místo jedné haly dvě – hlavní arénu a menší tréninkovou, ale na atletický koridor už nezbude místo. Ten město slibuje postavit v areálu ZŠ O. Nedbala ve Čtyřech Dvorech.

Po vášnivé debatě pak začali být nejistí i někteří zastupitelé. „Nestane se třeba, že mnohé děti z oddílů odejdou, když jejich rodiče nebudou mít jistotu zázemí. Možná bychom to měli přehodnotit a zeptat se, jestli není prioritou číslo jedna zajistit prostor pro sportování pro mladé,“ zamyslel se zastupitel Jan Zahradník (ODS). Jiní naopak zdůraznili, že na podobné debaty a stížnosti klubů bylo dost prostoru už v uplynulých minimálně pěti letech a nyní by se mělo zastupitelstvo snažit dotáhnout projekt do konce.