Spor o sportovní halu jde k soudu. Budějovice chtějí zpět 750 tisíc

Radnice se nyní pokusí vysoudit zpět peníze, které po architektonické soutěži vyplatila dvěma studiím jako druhou a třetí cenu. Dohromady 750 tisíc korun.

„Město tehdy asi nepostupovalo úplně v souladu se zadávacími podmínkami a nezrušilo řízení v okamžiku, kdy všichni soutěžící nesplnili jedno z kritérií,“ zmínil primátor Jiří Svoboda.

Tím kritériem byla cena. Architekti měli projekt navrhnout tak, aby se vešel do částky 277 milionů. Jenže ani jeden z finálních návrhů to nesplňoval a byl nákladnější.

Ve chvíli, kdy pak antimonopolní úřad soutěž zrušil, město už vyplatilo druhou a třetí cenu. Za třetí místo čtvrt milionu a za druhé půl milionu.

„Žádali jsme, aby toto bezdůvodné obohacení vrátili. Snaha o mimosoudní vyrovnání trvala rok, nakonec jsme dospěli do stadia, kdy to soud projedná,“ uvedl Svoboda. Radní už schválili výběr právní kanceláře, která město ve věci zastoupí.

Bude zajímavé sledovat výsledný rozsudek. Pokud by dal soud za pravdu architektům, není vyloučeno, že se přihlásí ještě původní vítěz a bude požadovat dodatečné vyplacení první ceny. To by znamenalo dalších 750 tisíc korun.