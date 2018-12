Do třetice začíná boj o novou sportovní halu v Českých Budějovicích

Stačil jeden krátký dopis a hned způsobil rozpaky a překvapení. Dostali ho zástupci klubů, které využívají všesportovní halu v Českých Budějovicích.

Dozvěděli se v něm, že s pronájmy mohou počítat pravděpodobně do 5.května příštího roku, o necelý měsíc později by měla začít demolice objektu a po ní stavba Multifunkčního centra Dlouhá louka (MCDL).

Co to připomíná? Skoro ten samý scénář, který se odehrál vloni. Nakonec se nakupilo tolik problémů a z výběrového řízení vzešla tak vysoká cena, že akci tehdejší vedení města odložilo.

A není divu, že ani teď mnozí sportovci nevědí, co si o aktuálním postupu radnice mají myslet, protože nejdříve očekávali jednání s představiteli radnice.

„Překvapilo mě to. Uvidíme, jak se situace vyvine. Očekávám, že jednání bude, jen termín zatím neznám. Nyní jsme dostali informaci o tom, dokdy máme počítat s pronájmy. Ale opět třeba nevíme, jak se projekt stavby nového centra měnil, zda je tam opravdu něco upraveného na základě požadavků a upozornění sportovců,“ reagovala Ivana Pokorná, předsedkyně klubu moderních gymnastek SK MG Máj České Budějovice, které sportovní halu pravidelně využívají.

Uvedení dvou termínů v dopise nájemníkům se ukázalo jako nešťastné.

„Vím, že datum některé rozezlilo. To je záležitost investičního odboru. Já jsem chtěl všechny především informovat o tom, že uspořádáme společnou schůzku o dalším postupu v této věci. Určitě se s tím nechceme nijak skrývat. Doufám, že jednání bude co nejdříve,“ reagoval náměstek primátora Ivo Moravec (Občané pro Budějovice - OPB).

Právě jeho jméno v dopise figuruje, když je v něm napsané, že ho organizace Sportovní zařízení města rozesílá z jeho pověření.

„K dnešnímu dni je předpoklad zahájení prací týkajících se výstavby MCDL stanoven na 3. 6. 2019,“ píše se mimo jiné v dokumentu. Je tam také příslib jednání o možnostech využití náhradních prostor po dobu výstavby centra.

Nad dopisem rozeslaným zástupcům sportovních klubů se pozastavil i opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS).

„Přijde mi to jako absurdní příběh. Nevšiml jsem si, že by někdo předeslal, jak to bude s celým projektem dál. Všichni sportovci by měli mít pocit, že se s nimi jednalo. Tímto způsobem už jim zase někdo dává najevo, dokdy si mají zařídit pronájmy, aniž by tomu předcházela nějaká debata nebo jim sdělili cokoli více. Přitom noví členové koalice mluvili o tom, jak otevřou radnici,“ zdůraznil Kuba.

Před podobným oficiálním sdělením se podle něj nejdříve mělo mluvit i tom, jak to bude například s výběrovým řízením na stavbu, jestli se projekt nějak upravoval a podobně. Nic z toho ale podle něj oficiálně nezaznělo.

Současný stav je takový, že se radní mimořádně sešli na začátku minulého týdne, aby schválili několik bodů, mezi nimi i záměr vyhlášení veřejné zakázky na stavbu multifunkčního centra či krytého atletického koridoru, což jednohlasně prošlo.

„Stejný bod budou projednávat ještě zastupitelé. Pokud záměr schválí, můžeme postoupit dál. Určitě budeme projekt znovu soutěžit. Došlo tam k některým úpravám, součástí zakázky budou nyní například i sedačky,“ upřesnil náměstek primátora František Konečný (ANO).

V pondělí jedná zastupitelstvo

V důvodové zprávě k této věci je třeba uvedeno, že zastupitelé města se už s projektovým řešením MCDL seznámili v polovině listopadu. Zasedání mají právě dnes v pondělí 10. prosince.

Jaké bude rozhodnutí zastupitelstva, nechtěl náměstek Konečný předjímat, ale upozornil, že koalice ANO, OPB, Čisté Budějovice a STAN a Společně pro Budějovice – Lidovci a TOP 09 má stavbu multifunkčního centra se dvěma halami v programu.

V upraveném rozpočtu na rok 2018 bylo na tuto akci vyčleněno 140 milionů korun, v návrhu rozpočtu roku 2019 je dalších šedesát milionů. Na radnici ho schvalují rovněž dnes. A právě s touto položkou mají problém třeba opoziční Piráti.

„V návrhu vypracovaném převážně minulým vedením je i částka na zbourání sportovní haly, se kterým zásadně nesouhlasíme. Halu má nahradit projekt, jehož odhadovaná cena se výrazně navýšila. Chceme zabránit nevratné škodě, která by mohla vzniknout zahájením demolice. Proto navrhneme vyřadit tuto problematickou položku, kterou můžeme důkladněji prodiskutovat na příštích zasedáních zastupitelstva,“ oznámil zastupitel Pirátů Jan Hošek.

Letos vysoutěžená cena byla 489 milionů korun bez DPH a ukázala se pro krajské město jako nepřijatelná. Původní odhady byly 312 milionů bez daně.