Ve správě táborských lesů končí jednatel, problémy řeší policie

Kůrovcová kalamita byla letos jen jedním z problémů, které trápily Správu lesů města Tábora. Přidaly se k ní hádky, obvinění i trestní oznámení. Vše vyvrcholilo v druhé polovině listopadu odvoláním jednatele Daniela Černého.

Z funkce odstoupí s posledním prosincovým dnem. Odvolání navrhla táborským radním dozorčí rada, která se sešla v listopadu.

„Řešili jsme vývoj společnosti za poslední měsíce, její obchodní činnosti a hlavně to, jak se chová v kůrovcové kalamitě. A v neposlední řadě chování pana jednatele a jeho snahy společnost řídit, které vyšly vniveč. Firma má asi 15 zaměstnanců. Z toho polovina odešla a další se chystají,“ shrnul člen dozorčí rady Marek Slabý (Tábor 2020).

Pro odvolání byla i místostarostka Michaela Petrová (JiNAK!), jež má oblast na starosti. „Ve společnosti vládla velká personální nepohoda. Pan jednatel nevycházel dobře se zaměstnanci. Částečně to bylo způsobeno tím, že si nepřáli nového jednatele, ale vedení asi nebylo uchopeno za správný konec,“ oznámila.

Černý sdělil, že s odvoláním nesouhlasí, ale respektuje jej. Podle svých slov ho stála práce pro společnost i vzhledem ke kůrovcové kalamitě hodně energie.

„Důvod odvolání z mého pohledu spočívá v tom, že jsem poukázal a musel řešit nestandardní záležitosti, které souvisely se zadáváním veřejných zakázek přímému příbuznému minulého vedení. Jednalo se v součtu o částku několika milionů. To považuji v městské společnosti za neobvyklý střet zájmů, a především členy dozorčí rady a valné hromady nikdy nekontrolovaný,“ sdělil Černý. O tom měl informovat dozorčí radu v říjnu.

„Další nestandardní záležitostí, kterou jsem odhalil, je obchodování se dřevní hmotou těženou na lesním majetku města Tábora s dalším příbuzným bývalého vedení. V průběhu let 2013 až 2017 byla zobchodována dřevní hmota, rovněž v částce několika milionů korun. To považuji za nestandardní, v prostředí společnosti však všemi zaměstnanci tolerované,“ doplnil Černý.

Problémy vrcholily několik měsíců. Původně jen slovní obvinění začala padat už v létě. Zastupitelstvo tehdy obdrželo dopis od jedné ze zaměstnankyň a řešilo, v jakém stavu je firma po personální stránce nebo jak je na tom s prodejem dřeva.

Černý se bránil s tím, že jde o spiknutí, a reagoval, že se snaží dát městské lesy a firmu do pořádku. „Na povrch vyplývají záležitosti, o nichž se léta mlčelo,“ dodal tehdy Černý, který na jaře vystřídal ve funkci Jana Kalafuta. Tomu po sedmi letech vypršela smlouva.

Bývalý šéf nechtěl kauzu komentovat

Černý v létě také upozornil na dotaci z dob bývalého vedení, při níž podle něj město přišlo o více než 300 tisíc korun. Týká se projektu Vyhlídka kolem Lužnice – oprava lesní turistické stezky za jeden milion korun. Město si na dotaci nechalo vytvořit audit. Ujala se ho externí firma HZ Brno. Dotace měla být snížena o dvakrát 162 tisíc korun, mimo jiné kvůli pochybení, protože při žádosti nebyly správně uvedené ceny.

Problém měl být zjednodušeně v tom, že se částky neshodovaly s podmínkami dotace, i přestože jejich hodnota odpovídala skutečnosti. „O peníze je dotace ponížená. Nedošlo k pochybení, protože jsou ceny reálné. Není to tak, že by si tam někdo něco vymýšlel. My se teď snažíme a píšeme na ministerstvo zemědělství, aby nám sankci prominulo,“ vysvětlila Petrová. Zároveň doplnila, že se věcí zabývá policie.

Otazníků je ale podle všeho víc. MF DNES má k dispozici zápis z jednání listopadové dozorčí rady. Podle něj Černý uvedl, že na základě právního rozboru bylo táborskou správou lesů podáno trestní oznámení na bývalého jednatele společnosti Jana Kalafuta.

Ten podle místostarostky Petrové podal trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli pomluvě. MF DNES bývalého šéfa táborské správy lesů kontaktovala. Situaci ale komentovat nechtěl.

„Ke kauze nebudu dávat žádné vyjádření. Nebudu to komentovat. Svou činnost u městských lesů jsem ukončil,“ sdělil pouze.

Policie potvrdila, že věc řeší. „Mohu potvrdit, že jsme ve věci přijali několik trestních oznámení. Pokračuje prověřování všech skutečností. V této fázi jsme zatím nikoho neobvinili a ani nezahájili úkony trestního řízení. Ve věci konáme, a proto teď nebudeme poskytovat žádné bližší informace,“ oznámil policejní mluvčí Miroslav Doubek.

Město čeká také na výsledky lesnického auditu, který zadalo odborné firmě. S novým rokem bude společnost přes výběrové řízení hledat nového jednatele.