Správou lesů v Táboře otřásá dotační kauza. Čeká ji audit

Kromě kůrovce, který sužuje zdejší lesy, řeší městská společnost Správa lesů města Tábor ještě jeden problém. Otřásá jí dotační kauza a personální problémy. Otazníky nad jejím fungováním vznikly před posledním zastupitelstvem, kde se nešetřilo emocemi. Výsledkem bylo odvolání předsedy dozorčí rady Jiřího Loskota a prověřování společnosti. Práce se ujala externí firma. Zabývat se má kontrolou dotací, využíváním služebních automobilů nebo prodejem dřeva.

Zemětřesení spustil dopis odborné ekonomky Správy lesů města Tábor Olgy Rybové. Napsala zastupitelům o problémech, s nimiž se podle svých slov setkává. V textu, který má MF DNES k dispozici, tvrdí, že společnost nevýhodně prodávala dřevo a naráží na údajné chyby v evidenci jízd jednatele Daniela Černého. Uvádí, že tankoval v místech, kde dle knihy jízd v určitých dnech nejezdil.

Černý na dopis odpověděl. V několikastránkové reakci připustil, že uvedl chybný údaj, který napravil, a napsal, že měla Olga Rybová případné další nedostatky řešit s ním, a ne přes starostu či zastupitelstvo. Vyjádřil se ke všem připomínkám včetně prodeje dřeva, kde zmínil, že některé firmy snížily odběr dřeva kvůli kůrovcové kalamitě, jež ovlivnila ceny. „Nyní není na místě řešit zpeněžení sortimentů dřevní hmoty, důležité je zvládnout kůrovcovou kalamitu, udržet čistotu lesa a eliminovat všemi možnými metodami vliv kůrovce na lesy města Tábor,“ napsal.

Případ tak začalo řešit zastupitelstvo, kde někteří členové zpochybnili kompetentnost Černého. „Za odbyt není zodpovědný nikdo jiný než jednatel,“ řekl František Dědič (ODS) s tím, že se pod Černého vedením správa destabilizovala.

„Očekávám, že jednatel udrží klid a smír ve společnosti. Jak ji chcete řídit, když se nedomluvíte se zaměstnanci?“ ptal se František Korbel (Tábor 2020) a vyzval Černého, aby vysvětlil, jestli do práce dojíždí z Kašperských Hor. Jednatel odpověděl, že dojíždí z Kašperských Hor, kde žije, a také z Týna nad Vltavou, kde má byt.

„Je to spiknutí. Zaměstnanci se semkli proti mně“

„Zaměstnanci se semkli proti mně a to již po šesti nedělích od mého nástupu. Zřejmě proto, že končí období nekontrolovatelnosti a neregulérnosti vybírání si pracovního volna, čerpání dovolené a používání služebních aut pro soukromé účely. Končí také střety zájmu, kdy jednotliví pracovníci užívali blahodárnosti majetku města,“ kontroval Černý na zastupitelstvu.

„Chápu toto spiknutí jako reakci na to, že se snažím dát městské lesy a firmu do pořádku. Na povrch vyplývají záležitosti, o nichž se léta mlčelo,“ dodal Černý, který na jaře vystřídal ve funkci Jana Kalafuta, jemuž vypršela po sedmi letech smlouva.

Upozornil také na dotaci z dob bývalého vedení, při níž mělo město přijít o více než 300 tisíc korun. Týká se projektu Vyhlídka kolem Lužnice – oprava lesní turistické stezky za jeden milion korun.

Čeká se na výsledky auditu

Vášnivá debata trvala téměř hodinu. „Nebudu soudit, zda jste schopný, neschopný, nebo všehoschopný manažer, ale vzhledem k tomu, že tady napsaný materiál nejste schopný ani přečíst, to ve mně vyvolává pocit, jestli můžete společnost vůbec řídit,“ řekla Radka Maxová (ANO) a uvedla, že by měl být Černý za svou reakci vykázán z jednání zastupitelů. Načež se Černý za svůj výstup omluvil, protože měl dle svých slov „nervy na pochodu“.

Další postup určila srpnová rada města. Rozhodla, že se některými spornými body bude zabývat externí firma HZ Brno. „Zaprvé půjde o kontrolu dotace. Zadruhé se bude zabývat využíváním vozového parku a vykazováním služebních cest. Dalšími okruhy jsou prodej dřeva a otázky týkající se myslivosti – škod, které páchá zvěř, běžného provozu a výkonů zaměstnanců,“ shrnul starosta Jiří Fišer (Tábor 2020).

„Dopis Olgy Rybové dostali všichni zastupitelé. Problém z mého pohledu vznikl v tom, že ho měla dostat rada města. Bylo by to logičtější. Takhle ho dostali všichni a měsíc a půl před volbami se z věci samozřejmě stane politikum,“ povzdechl si starosta.

V srpnu byl zbaven funkce předseda dozorčí rady Jiří Loskot. V radě však zůstává jako člen dál. „Nečekal jsem to a myslím, že ani ti, kteří mě odvolali, to nějakým způsobem neměli vyjasněné. Přišel nový ředitel, který zavádí změny, a stávající zaměstnanci se všemi nesouhlasí. Vznikl tam nesoulad. Tak to občas bývá,“ vyjádřil se Loskot. Toho v křesle předsedy nahradil Petr Prskavec.

Nyní se počká na výsledky auditu. Černý řekl, že se bude věnovat zpracování kůrovcové kalamity a zajištění odbytu dřeva, což je podle něj pro společnost to nejdůležitější.