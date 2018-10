Pás cudnosti i mučidlo na ptáky. Galerie vystavuje díla surrealisty Mareše

„Je to opravdu jen malý výběr z jeho rozsáhlé tvorby. Využili jsme jen práce, které měl v Českých Budějovicích, něco dodali soukromí sběratelé. To hlavní bylo v jeho domě a Muzeu dada v Protivíně. Dohromady je tu 50 obrazů a trojrozměrných objektů. Návštěvníci reagují velice pozitivně, procházejí se u jeho věcí a říkají, jako by tu byl s nimi. Podobně jsem to cítila i já, když jsem výstavu připravovala,“ líčí galeristka Alena Schelová.

Štěpán Mikuláš Mareš zemřel po nemoci v dubnu 2016 ve věku 72 let. Zanechal po sobě neuvěřitelně mnohovrstevnaté dílo, které nemá na jihu Čech obdoby. Jeho tvorba je těžko zařaditelná, nejvíce se dá přirovnat k surrealismu.

Mareše významně ovlivnila Bretaň, kam od roku 2005 s přáteli jezdil. Byl také velkým propagátorem patafyziky. Vedle obrazů tvořil výtvarné objekty, kalendáře a další bibliofilie.

Typické pro něj bylo propojení malby s literaturou. „Obrazy Štěpána Mareše nejsou ilustrací literárních děl, jsou volnými a svébytnými kreacemi. Často se objevují malby či kresby, jež jsou záznamem snů,“ řekl v roce 1992 o jeho tvorbě historik umění Jiří Kotalík.

Kreslit prý začal od chvíle, kdy udržel v ruce tužku. „Moje první kresby se, bohužel, nedochovaly. Ale vím, že jsem využíval prázdné listy na konci čtecích kalendářů. Jednou jsem na své narozeniny namaloval portrét Stalina. Jak jsem pak kreslil ve skicáku na další papíry třeba Krista na kříži, tak se to postupně prokopírovalo. Nakonec měl Stalin trnovou korunu a Ježíš zase metály na prsou. Byl jsem už surrealistou, aniž bych o tom věděl,“ vyprávěl před několika lety vousatý umělec s neustálou hravostí v očích v rozhovoru pro MF DNES.

Vyučil se v českobudějovické smaltovně. Později pracoval v keramické dílně i jako propagační výtvarník na výstavišti a v kulturních domech. Po roce 1989 byl na volné noze. Jeho díla jsou v Alšově jihočeské galerii a ve sbírkách soukromých sběratelů po celém světě. Vystavoval v Praze, Dublinu, New Yorku a dalších místech.

Galerie U Schelů má otevřeno ve všední dny od 14 do 18 hodin. V sobotu pak od 10 do 12 hodin.