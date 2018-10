Soud vyhověl stížnosti na volby, zastupitele za ODS nahradí komunistka

„Určitě to nebyl úmysl poškodit nějakou stranu. Jenže hlasy počítala paní, která to dělala poprvé, ale zkušená předsedkyně volební komise ji nezkontrolovala. Při přepočítání hlasů vyšlo najevo, že jedna z kandidátek sdružení ODS, NK pro obec Dobev má o sto hlasů víc, a tak přišla ODS o třetí mandát,“ uvedla starostka obce Dobev Jaroslava Strnadová.

Přitom ODS získala při komunálních volbách neoprávněně celkem 200 hlasů. Druhých sto hlasů ale bylo rozděleno mezi další dva její kandidáty, což nemělo vliv na celkové výsledky.

„U nás se taková chyba při volbách stala poprvé, podnět k soudu podali dva voliči. Chtěli jsme, aby to bylo správně,“ podotkla Strnadová, která dostala od voličů nejvíc hlasů, ačkoli kandidovala na 9. místě jedenáctičlenné vítězné kandidátky SNK obce Dobev. V čele obce ale už stát nechce.

„Starostkou jsem byla dvě volební období a teď už potřebuji klid a věnovat se rodině,“ řekla Strnadová.

Usnesení krajského soudu se teď musí promítnout do výsledku statistiky a písecký městský úřad pak pošle obecnímu úřadu v Dobvi novou listinu zvolených zastupitelů. Do té doby musí starostka počkat se svoláním ustavujícího zastupitelstva, s nímž původně počítala už 2. listopadu.

V Dobvi vyhrálo volby sdružení nezávislých kandidátů obce Dobev, získalo čtyři mandáty v jedenáctičlenném zastupitelstvu. Sdružení ODS a nezávislých kandidátů pro obec Dobev mělo tři mandáty, ale rozhodnutím soudu o jeden přišlo. KSČM, která měla jednoho zastupitele, ale díky stížnosti bude mít dva. Další tři mandáty získalo sdružení SNK pro Dobev.

Českobudějovický krajský soud dále zamítl jednu ze dvou stížností na výsledek voleb v Nebahovech na Prachaticku.

Na volby si u soudu stěžuje patnáct lidí

Na komunální volby si u českobudějovického krajského soudu stěžuje patnáct lidí. Je to stejný počet návrhů na neplatnost voleb do městských a obecních zastupitelstev jako před čtyřmi lety.

V Českých Budějovicích si stěžovali na průběh voleb dva lidé. Jednomu se nelíbilo, že je hlasovací lístek moc veliký, druhý se domnívá, že byly hlasy nesprávně sčítány, a chce, aby byly znovu přepočítány ve všech 90 okrscích a znovu rozděleny mandáty.

„Teď se všemi podanými návrhy zabývají soudci, mají na to dvacetidenní lhůtu včetně sobot a nedělí. To znamená, že rozhodnutí musí padnout do 5. listopadu,“ popsala mluvčí krajského soudu Ivana Vobejdová.