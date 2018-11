Zbytečně vyhozené peníze, komentují lidé ve Strakonicích nové volby

Možná nejškaredější vánoční strom v historii, kuriózní dopravní značení, kdy silničáři namalovali na rovné silnici „esíčko“ . Když se v Jihočeském kraji stane něco extra, často to bývá ve Strakonicích.

Tentokrát už však situace nevzbuzuje jen úsměvy a nevěřícné kroucení hlavou. Hodně obyvatel je naštvaných, protože soud zrušil kvůli kampani říjnové volby, a ty se budou muset opakovat.

„Neznám moc podrobností, ale nejvíce mi vadí, kolik to zase bude stát peněz,“ reagovala na aktuální situaci ve městě Marie Valášková. MF DNES zjišťovala reakce desítek obyvatel. Devět z deseti zmínilo vždy jednu stejnou věc. „Bude to stát spoustu korun navíc.“

A mají pravdu, uspořádání voleb v okresním městě vyjde na stovky tisíc. Stačí si uvědomit, na kolik přijdou odměny členů okrskových komisí, kterých je 27.

„Do voleb se zapojí přibližně 300 lidí,“ doplnila Markéta Bučoková, mluvčí radnice. Když se připojí další administrativa, obálky, kandidátky, číslo rychle šplhá přes půl milionu korun.

„Vůbec se mi to nelíbí. Politici se mezi sebou hádají a soupeří o moc. Kdyby jim šlo jen o město a jeho obyvatele, tak se snad dokážou normálně dohodnout. Navíc na podzim bylo město obsypané billboardy a kampaň tady měli všichni, tak nevím, jestli pár městských ploch výsledek změní,“ konstatoval další z občanů Emil Jonáš.

Dost oslovených ale reagovalo tak, že je třeba rozhodnutí soudu respektovat a k volbám určitě půjdou znovu. Z padesátky oslovených bylo na podzim volit 36 a třicet z nich řeklo, že pravděpodobně půjdou zase.

Zastupitelstvo nyní neexistuje

A jak nyní budou Strakonice fungovat? Na první pohled se v běžném životě nic nezmění. Popeláři budou dál vyvážet odpad, v bytech bude teplo a úředníci na radnici budou dál pracovat.

Zastupitelstvo ale nyní neexistuje, a tak se ani nemůže sejít, aby schválilo třeba rozpočet na příští rok, což je zásadní dokument pro chod každého města.

„Je to pro nás něco úplně nového a samozřejmě nepříjemného. Co se týká rozpočtu, tak tam budeme fungovat s provizoriem, kdy se vždy pracuje v daný měsíc s měsíčním rozpočtem předešlého roku,“ vysvětlil starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost).

Podle něj například nebude možné v prosinci schvalovat cenu vodného a stočného pro další rok, což souvisí se splácením dluhů za investice do vodovodní sítě.

„Komplikace mohou také nastat při podávání žádostí o dotace. Pokud to bude vázané na rozhodnutí zastupitelstva, tak můžeme mít smůlu, protože nesplníme podmínky. Teprve budeme zjišťovat, jestli nám poskytovatelé dotací udělají výjimku,“ pokračoval Hrdlička. S nejrůznějšími dotazy se nyní on i další lidé obracejí na ministerstvo a krajský úřad.

Ve hře je ústavní žaloba

Starosta s kolegy také zvažuje, jak se k rozhodnutí soudu postaví. „Z naší strany zatím nepadlo žádné rozhodnutí. Chceme se však bránit. V rozhodnutí soudu je spousta osobních spekulací, které by tam podle mě být neměly. Vychází se z výpovědí opozice, která bude vždycky proti, a nepřikládá se moc významu výpovědím koalice,“ konstatoval Hrdlička.

Ve hře je podle něj například ústavní žaloba, ale ve spolupráci s právníky zjišťují i další možnosti opravných prostředků.

Na podzim vítězná Strakonická Veřejnost (získala 51,1 procenta hlasů) podle rozsudku omezovala soupeřům přístup k médiím i výlepu plakátů. Komunální volby ve městě napadl u soudu Karel Janský, lídr hnutí Změna pro Strakonice.

„Je to obrovská příležitost pro Strakonice utvořit duhovou koalici z kandidujících subjektů, která by zklidnila situaci,“ sdělil po vynesení rozsudku Janský.

Jedním z pravděpodobných termínů pro nové volby je 16. březen, kdy už jsou naplánované i na jiných místech. Starosta také sdělil, že do té doby pro jistotu nebude psát do radničního zpravodaje vůbec nic, aby to někdo nenapadl jako součást kampaně.

Hrdlička ještě dodal, že se členové komisí z podzimních voleb konečně dočkají odměn. Jejich výplata nebyla možná, dokud soud nezveřejnil usnesení, což se stalo v úterý. Do poloviny prosince by tak měly peníze dorazit.