Strakonický pivovar připomíná ležákem narození spisovatele Klostermanna

„Vaříme už černé pivo se jménem spisovatele. Daří se mu dobře a zákazníci ho najdou i v restauracích. Byla by škoda nevyužít výročí významného spisovatele, pro rok 2018 jsme tedy udělali bratříčka,“ říká sládek Dušan Krankus.

Jeho tým dlouho váhal, jaký by speciál měl být. Volba nakonec padla na dvanáctistupňový světlý ležák.

Ve strakonickém pivovaru pokřtili nové pivo pojmenované po spisovateli Karlu Klostermannovi.

Pivo je vařeno klasickým způsobem na dva rmuty. Následně týden kvasí v otevřených kvasných kádích na spilce, odkud putuje do vychlazených prostor ležáckého sklepa strakonického pivovaru. Zde odpočívá čtyřicet dnů.

„Není jednoduché vymyslet novou recepturu. Klostermann obsahuje větší podíl aromatického žateckého chmele poloraný červeňák. Ten je díky svému charakteristickému aroma světovým pojmem a my jsme rádi, že ho i přes vyšší cenu můžeme do piva dávat. Pivo má tak jemně hořkou chuť a chmelové aroma,“ popisuje sládek novinku, u níž by si přál, aby se u lidí a v hostincích chytla.

Do května budou ve Strakonicích vařit jednu varnu nového zlatavého moku, což je zhruba 250 hektolitrů. O zvýšení se rozhodne na základě poptávky.

Pivo uvedli na trh v úterý - na den přesně 170 let poté, co se narodil Karel Klostermann, jenž ve svých dílech ztvárnil život na Šumavě a v Pošumaví.

I proto se stal kmotrem piva Klostermann ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. „Přeji ti, drahý příteli, ať v tomto výročním roce a nejmíň ještě dvacet let poté,jsi nejprodávanějším pivem, ať tě lidi chtějí, ať tě pijí, dokonce i před hospodou, když kouří,“ přál ředitel.

Klostermann bude nabízen v půllitrových lahvích i soudcích o 30 a 50 litrech. K dostání bude hlavně v podnikové prodejně strakonického pivovaru.