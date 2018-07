Opravu šaten ve strakonickém bazénu letos nestihnou. Nejsou řemeslníci

V rozpočtu jsou peníze připravené, ale letos se stavět nebude. Plánovaná rekonstrukce šaten v krytém bazénu začne podle strakonických radních až příští rok. Pro investici, která vyjde na více než 20 milionů korun, se totiž nepodařilo sehnat řemeslníky.

Cílem úprav má být přeměna dámských šaten v prostor, kam budou moci chodit společně celé rodiny s dětmi.

„Na západě je to běžné, že přijde třeba rodina a má jeden společný úložný prostor pro své oblečení a další věci. Převléknou se společně, pak se rozdělí do sprch a sejdou se zase v bazénu,“ vysvětluje starosta města Břetislav Hrdlička.

Plánované šatny mají fungovat v samoobslužném režimu a budou na čip. Pánské šatny pak zůstanou v bazénu jako záložní prostor, který se využije v budoucnu při dalším rozšiřování plaveckého stadionu. Ten chtějí Strakoničtí postupně v několika etapách přeměnit na akvapark, který bude nabízet nejen dráhy pro plavce, místa pro odpočinek, rehabilitaci a relaxaci, ale i plavecké tréninky malých dětí.

K těmto účelům má sloužit i plánovaný bazén se slanou vodou. Také ten by měl začít vznikat příští rok.

„Budeme se to snažit co nejvíc urychlit. Myslím si, že výkopové práce bychom mohli stihnout už přes zimu. Vzhledem k tomu, že tam není třeba dbát na schnutí betonu, nebude nutné tolik řešit povětrnostní podmínky,“ podotýká starosta. Strakonický krytý bazén navštívilo minulý rok 62 tisíc lidí a město by chtělo docílit větší návštěvnosti.

Rekonstrukce šaten by se měla posunout o rok na příští léto na dobu, kdy funguje bazén venkovní a v tom krytém jsou plánované práce na údržbě.

„Chtěli jsme to stihnout už letos, ale čekali jsme déle na materiály od architekta a později už se nepodařilo sehnat řemeslníky, kteří by práci provedli. V celé republice je mnoho práce, ale málo dělníků. Peníze, které jsme měli na akci připravené, přesuneme do příštího rozpočtu,“ dodal Hrdlička s tím, že v dalších etapách město investuje do bazénu více než sto milionů korun. Postupně by měly přibývat další atrakce, ale budova by měla získat i nové zastřešení a měla by se dočkat zateplení.

Lidé chtějí zážitky

O tak rozsáhlé investici do bazénu se poprvé ve městě začalo mluvit už před deseti roky, v době, kdy funkci starosty vykonával Pavel Vondrys.

„Později se návrh ještě různě upravoval. Od plánů se ale upustilo především proto, že přednost dostaly jiné důležitější investice. Úpravy jsme odkládali kvůli věcem, které byly klíčové pro samotný chod města. Například to byla Základní škola na Povážské ulici, za kterou jsme sice byli někdy i kritizováni, ale myslím si, že byla pro město důležitá,“ říká Vondrys.

S tím, že město musí do bazénu investovat, souhlasí i jako zástupce opozice. „Bazén není zatím úplně zastaralý, ale s ohledem na to, že mnoho lidí neváhá za službami tohoto typu jet třeba až do Německa, je investice na místě. Lidé chtějí zážitky, tak za nimi míří jinam. Je jen škoda, že se se šatnami nepodařilo začít už letos, že se práce znovu odložily,“ dodává bývalý starosta.

Rekonstrukce do krytých bazénů letos začaly i v jiných městech Jihočeského kraje. Například v Prachaticích už zahájili první etapu, která zahrnuje kompletní výměnu zastaralých bazénových technologií. I tam na ni budou navazovat další fáze, díky nimž se bazén promění na wellness centrum a akvapark.