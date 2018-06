Strakonická opozice tvrdí, že teplárna je na dně. Výmysly, říká starosta

Z 80 milionů korun zbývá po třech letech na účtě 20 milionů. Z více než dvou stovek zaměstnanců asi 150. Navíc znovu chybí ředitel. Podle strakonické opozice v čele s bývalým starostou Pavlem Vondrysem (Jihočeši) to jsou jasné důkazy, že teplárna, která zajišťuje vytápění ve většině městských domácností, míří k úpadku.

Podle starosty města Břetislava Hrdličky (Strakonická veřejnost), který je zároveň předsedou představenstva teplárny, jsou to nepodložené výmysly, které straší lidi.

Ostrý spor o jeden z podniků, v němž má město majoritní podíl, pokračuje už od loňského podzimu. Ovlivňuje pravidelně setkání zastupitelů, dělí město na dva tábory.

„Velmi rychle se blíží chvíle, kdy bude mít teplárna existenční problémy. Přitom zajišťuje vytápění pro 60 procent obyvatel města. Současné vedení pracuje s katastrofální personální politikou, takže za tři roky propustilo čtvrtinu zaměstnanců. Vykazuje sice zisk, ale ten se jeví jen jako papírový. A stav peněz na účtě prudce klesá,“ upozorňuje Vondrys.

Spekulovalo se o prodeji teplárny

Už loni se ve městě spekulovalo o tom, že teplárnu by mohlo současné vedení prodat. „To je otázka, která je, myslím, na místě. Zda se tohle vše děje na základě nějakého promyšleného kalkulu, nebo z odborné neznalosti a neschopnosti. Každopádně, teplárnu by ve finančních problémech mohl někdo výhodně koupit,“ míní Vondrys.

Podle něj je pro roky 2016 a 2017 alarmující také významný propad tržeb teplárny, které měly podle dat poskytnutých hnutím Jihočeši a dostupných také na webových stránkách teplárny klesnout oproti roku 2015 o více než 80 milionů.

„Situace je kritická. Jakémukoli projednávání na zastupitelstvu se navíc vládní koalice brání. Starosta tím zároveň blokuje nám všem, kteří máme zájem na tom, aby byla teplárna v dobré kondici, abychom svědomitě vykonávali svoji funkci,“ zlobí se Vondrys.

Už loni v září kvůli tomu jednání demonstrativně opustilo šest zastupitelů. Jenže situace se nezlepšila ani letos v květnu.

„Místo abychom od vedení dostali nějaké podklady a materiály a mohli se stavem teplárny zabývat detailně, byli jsme znovu umlčeni. Celý bod jednání se smrskl na to, že město nominovalo svého zástupce na valnou hromadu teplárny, která byla 30. května,“ dodává Vondrys.

Cena tepla se měnit nebude

Nominovaným za město byl předseda představenstva teplárny, starosta Břetislav Hrdlička. Ten všechna nařčení odmítá.

„Teplárna je v dobré kondici, stejně jako celé město. Téma je zneužito k politickému boji. Zvažuji podání trestního oznámení. Protože tohle už hraničí s úmyslným poškozováním majetku města. Lidé se mohou leknout, že se s teplárnou opravdu něco děje, a mohou si začít hledat jiného dodavatele tepla. To by nás poškodilo,“ říká starosta.

Podle hlavního inženýra provozu Pavla Kajtmana se nemusí obyvatelé obávat žádné změny, ani toho, že by se měnily dodávky tepla či jejich cena.

„Já mohu mluvit jen za provoz, ale mohu také ujistit, že se nikdo nemusí obávat, že by snad měly být problémy s dodávkami tepla nebo čímkoli jiným. Vše funguje jako v předchozích letech,“ ujišťuje Kajtman.

Starosta tvrdí, že čísla, s nimiž operuje opozice, jsou reálná. Interpretuje je ale jinak. A vysvětluje i personální změny v teplárně.

„Je pravda, že tam pracovalo asi 220 lidí. Někteří odešli do penze, jiní byli na pozicích, které nebyly pro chod teplárny potřebné. Dnes jsme na 150 zaměstnancích a odborníci nám radí stavy ještě snižovat, což už nechceme. O tom, že teplárna prosperuje, by mělo svědčit i to, že jsme všem plošně zvýšili platy a odborníkům dali navíc i další bonusy,“ vysvětluje Hrdlička.

Generální ředitel Bohumír Fíla, který nastoupil 1. února, skončil ve zkušební lhůtě. Podle starosty měl mimo jiné problémy s dobrou reputací v kolektivu zaměstnanců. Navíc prý plnil jiné úkoly, než mu zadalo představenstvo. Nového šéfa bude vedení teplárny shánět v červnu.

„S tím, jak se domy zateplují, klesá odběr tepla. Navíc klesá i spotřeba uhlí. Snažíme se tedy přenastavit smlouvy tak, aby pro nás nebyly nevýhodné. Co se týče peněz na účtě, je to všechno pravda. Osmdesát milionů tam ale bylo předtím, než jsme museli uhradit fakturu na 40 milionů a pak další na 20. Je to jen účetní zůstatek, nejsou to reálná čísla, z nichž by šlo něco vyčíst o reálném stavu teplárny,“ dodává Hrdlička.