Strakoničtí zopakují volby v březnu. Budou jednodenní, říká úřednice

Krajský soud rozhodl, že volby ve městě jsou neplatné. Vítězná Strakonická Veřejnost podle rozsudku omezovala soupeřům přístup k médiím i výlep plakátů.

„Nyní jsou na tom Strakoničtí tak, jakoby se ve městě říjnové komunální volby vůbec nekonaly. Všechny činnosti vedoucí ke zvolení nového zastupitelstva musí absolvovat znovu,“ řekla Alena Karvánková z odboru legislativy a vnitřních věcí krajského úřadu.

Kdo odstartuje nový volební proces ve Strakonicích?

Opakované volby vyhlásí ministr vnitra do třiceti dnů poté, kdy mu bude doručeno usnesení soudu. Na můj dotaz mi z krajského soudu odpověděli, že usnesení o neplatnosti voleb ve Strakonicích pošlou na ministerstvo vnitra bezodkladně.

Kde se o vyhlášení voleb dozvíme a lze už předpokládat jejich termín?

Konání opakovaných voleb bude zveřejněno ve Sbírce zákonů a konkrétní datum bude pravděpodobně 16. března 2019. V tomto termínu se budou nové volby konat i tam, kde se zastupitelstva po říjnových volbách rozpadla. Zatím je to Rodná na Táborsku a Malšín na Českokrumlovsku, kdy už byl zaslán návrh ministrovi vnitra na vyhlášení nových voleb. A dále víme, že se rozpadla i zastupitelstva v obci Přeštěnice na Písecku a Bohunice na Prachaticku, ale návrh z těchto obcí nám zatím nebyl doručen.

Proč až za téměř čtyři měsíce?

Protože podle volebního zákona musí být volby vyhlášeny nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Je to z toho důvodu, aby bylo dostatek času zvládnout celý volební proces znovu, včetně nové registrace kandidátních listin. Znamená to, že do obecních voleb se klidně mohou přihlásit i nové politické subjekty. Ty jsou pak oprávněny po registraci kandidátních listin navrhnout své zástupce do volebních komisí. Prostě je to situace, jakoby se řádné volby vůbec nekonaly.

Je něco, čím se opakované volby liší od řádných?

Například tím, že se konají místo dvou dnů jako jednodenní, a to v sobotu, kdy budou volební místnosti voličům přístupné po celý den od 7 do 22 hodin.

Brzdí napadení voleb u soudu samosprávu ještě něčím jiným než tím, že dosavadní starosta nemůže svolat ustavující zastupitelstvo?

Při napadení voleb u soudu nemůže být ukončena činnost okrskových volebních komisí a vyplacena odměna jejich členům. Obce musí čekat na usnesení, jak soud rozhodne.