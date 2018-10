Lídrovi to vyrazilo dech, Strakonická veřejnost získala polovinu hlasů

Strakonická veřejnost vyhrála i minulé komunální volby a starostou města se stal její lídr Břetislav Hrdlička. Tehdy hnutí získalo 28,94 procenta. „Přes 51 procent hlasů je obrovská zodpovědnost,“ říká nyní Hrdlička.

Jaký jste čekal výsledek?

Čekal jsem devět mandátů. Výsledných šestnáct křesel mi vyrazilo dech.

Sám jste si odseděl několik let v opoziční lavici. Jak velká změna pro město teď bude jednobarevná koalice?

Chceme být opravdu opatrní, budeme mít absolutní moc a nesmíme tomu podlehnout. Musíme se vždy zamýšlet a neválcovat opozici, i ta má dobré nápady a návrhy a pokud nebudou chtít opoziční politici jen zesměšnit naše návrhy a shodit je, pak přijmeme i jejich názor a můžeme o něm debatovat.

Na kandidátce máte i nováčky. Jaká bude jistota, že se ve straně nerozštěpíte jako některé republikové strany? Bude nějaká pojistka?

Pro mě pojistkou a zárukou je to, že my neprosazujeme svoje zájmy, ale jsme parta přátel a fungujeme jako parta. To je záruka toho, že to nikdy nebude strana jednoho muže.

Co vás tedy spojuje?

Živé město. My chceme příjemné město, kde se nám bude dobře žít, budou tu zůstávat naše děti a vnuci. Pak to má smysl.

Za čtyři roky budete mít - odhaduji - problém obhájit 51 procent, protože je to obrovský výsledek.

To samozřejmě, s tím souhlasím. Mně ale bude stačit, když potkám normálního člověka a on mi řekne, že je tady spokojený. Nejde o čísla. Nám prostě stačí, když se budou lidé na sebe usmívat a nebude tu závist a zoufalství.

Jak tvrdá ta kampaň pro vás byla, když se objevila spousta obvinění, trestní oznámení nebo komiks, který vás zesměšňoval?

Sám se snažím nelhat a když jsem pak viděl lži, které se objevily, byla ve mně bezmoc. Nedá se to řešit chlapsky, dneska to jede přes počítače a sociální sítě. Ale už jsem se naučil, že mi stačí, co mi lidé řeknou a ne co se píše. Říká se o mně, že kradu, jsem arogantní, probírá se můj život. Už jsem si zvykl a mně fakt stačí, že se lidé usmějí a podají mi ruku.

Co byly největší chyby v minulém volebním období?

Možná to zní nafoukaně nebo alibisticky, ale nevzpomínám si, že bychom udělali nějaké velké chyby. Spíše jsou to procesní chyby, snažili jsme se to hned napravovat. Zkoušeli jsme rozhodovat sousedské vztahy a spory, dneska už víme, že nejsme soudci.

Negativní kampaň proti vám podle ohlasů na sociálních sítích spoustu lidí naštvala a přinutila i ty, kteří by nešli volit, aby k volbám přišli a „zastali“ se vás. Souhlasíte s názorem, že nakonec vám to přihrálo volební body?

Myslím si, že některé věci, které opozice roznášela, byly tak hnusné, že to lidi naštvalo, šli a volili nás. Bohužel to odnesly i strany, které si to nezasloužily a nedostaly se do zastupitelstva. A ta nejvíce špinící strana, ta se udržela. To je velmi špatné.

Zavedli jste MHD zdarma pro obyvatele a teď jste slibovali od ledna svoz odpadu zdarma. Není to populistický krok?

Děláme to proto, aby se tu lidem dobře žilo a nechtěli se stěhovat jinam. My jsme s autobusy zdarma i odpadem zdarma přišli prostě o pár let dříve než další města. Finanční zátěž lidí je už tak obrovská, navíc lidé poté, co je MHD zdarma, ji využívají viditelně více.

Jaké máte priority pro další čtyři roky?

Jedinou prioritu máme dělat politiku tak, aby byli lidé spokojeni a dobře se jim žilo. Rádi bychom opravili plavecký stadion, postavili novou halu na florbal, udělali venkovní kluziště nebo skateboardové hřiště. Čeká nás ale investice 120 milionů korun do infrastruktury vody a odpadů. Budeme muset rozmyslet rozpočet a postavit ho tak, aby se udělalo co nejvíce.

Kritici vám často vyčítali, že doděláváte věci, které byly připravené z minulosti. Teď budete muset akce připravit od začátku a budete potřebovat podporu poslanců, kontakty na krajské zastupitele, dotační peníze.

To bude jeden z našich prvních úkolů, naučit se čerpat dotace z Evropské unie.