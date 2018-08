Kolem Samsonovy kašny na dva dny vyrostly stromy, Budějovičtí je chtějí

Dejte na sluncem rozpálené náměstí Přemysla Otakara II. osm menších stromů, rozmístěte je kolem Samsonovy kašny a pak už jen čekejte. Spustí se obří vlna reakcí a skoro všechny budou pozitivní.

Pořadatelům festivalu s názvem Budějovice vypráví, který se odehrál před několika dny, se podařila nevídaná věc. Při akci chtěli vrátit centrum krajského města zpět do doby první republiky, a také proto na náměstí dočasně přivezli stromy, které tam v minulosti byly.

Ohlasů bylo za dva dny několik tisíc. A tak se tam v brzké budoucnosti nejspíš zeleň zase vrátí, tentokrát už třeba na celé léto.

Jak moc obyvatele potěšily stromy na náměstí, ukázala i anketa MF DNES na facebookových stránkách Budějovice DNES. Z více než tří stovek reakcí nebyla ani jedna negativní.

„Dokud se o tom jen mluvilo, tak jsem si to nedovedl představit, naživo to je úplně něco jiného a myslím, že by tady mělo být určitě více zeleně,“ sdělil při průzkumu přímo na náměstí Petr Malec, který v centru pracuje.

Ve vedení města panuje shoda

Na radnici už o přidání stromů či jiných dřevin a rostlin několik měsíců v různých souvislostech debatují a vše je na dobré cestě. „Ve vedení města se na změně shodujeme. V první řadě se také musíme dohodnout s památkáři. Historicky ale výsadba kolem kašny byla, takže bychom se mohli pokusit vrátit k této podobě,“ naznačil primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda (ANO).

Ani památkáři nejsou proti, pokud by stromy neskončily přímo usazené v zemi, ale zůstaly přemístitelné.

„Před časem jsme problematiku zeleně na náměstí na radnici probírali. Zastával jsem názor, aby zeleň zůstala mobilní. Náměstí je dnes upravené podle návrhu uznávaného architekta Pavla Janáka. Jeho koncept počítá s tím, že je hlavní dominantou náměstí Samsonova kašna, která je v centru všeho dění. Zároveň by od kašny měla být zachována možnost přečíst celé panorama městských domů, které jsou kolem,“ vysvětlil Daniel Šnejd, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) v Českých Budějovicích.

Proto je podle něj možný kompromis. I poměrně vzrostlé stromy dnes lze stěhovat.

„Chápu, že je tam v letních měsících nesnesitelné vedro a lidé si rádi ve stínu stromu odpočinou. Na druhé straně bychom měli v části roku zachovat z památkářského a architektonického hlediska, čeho si hodně vážíme,“ doplnil Šnejd.

Proti není ani Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy NPÚ v Budějovicích.

„Pokud se mě zeptáte jako občana Budějovic, který denně kouká na náměstí, tak stromy podobného vzrůstu, které se zde před několika dny objevily, by místu prospěly. Realita je taková, že Janákův koncept čistého náměstí má urbanistickou hodnotu. Proto bych to řešil velkými květináči a v nich stromy. Když jsem to konfrontoval s fotografiemi místa z 30. let minulého století, tak ty stromy byly větší a za nimi už kašna nebyla vidět,“ upozornil Pavelec.

Podle něj je tak třeba najít vhodný kompromis. Při tropickém počasí může zeleň určitě prospět. Ze všech reakcí tak plyne, že by neměl být problém, aby se příští léto mohli lidé v centru Českých Budějovic ochladit pod přírodním stínem u Samsonovy kašny.

Je ideální čas řešit celé náměstí

Na náměstí Přemysla Otakara II. se však nemusí nutně hrát pouze o zeleň. Umístění několika stromů a následné reakce mimo jiné ukázaly, jak velký zájem o život v centru obyvatelé Budějovic mají a že jím není lhostejná jeho podoba.

Hodně lidí se také vyjádřilo, že by se například dalo více oživit, kavárny by se mohly posunout dovnitř a nemusely by být jen podél a v podloubí. Na místě je i řešení dopravní situace.

„Jsem jednoznačně pro více zeleně. Ale měli bychom se začít bavit třeba i o samotné dlažbě a o tom, zdali už nedožívá a není na čase přemýšlet o výměně,“ upozornil zastupitel Ivo Moravec (hnutí Občané pro Budějovice). Na náměstí je podle něj potřeba nahlížet jako na celek.

„Nelze přijít s řešením ze dne na den. Variant je mnohem více. Nelze například říct, auta tam pustíme volně, nebo naopak okamžitě jim tam zakážeme přístup. Můžeme se bavit o omezení parkování na některých stranách, kde by mohli dostat hlavní slovo lidé na kole a chodci. Tím bychom se mohli dostat i k úpravám prostor před kavárnami a restauracemi. Jejich majitelé by se k tomu také určitě nějak postavili a přispěli návrhy,“ zmínil Moravec.

Podobnou debatu ohledně zeleně v centru se podařilo v Budějovicích otevřít už před čtyřmi lety, nakonec se však příliš nezměnilo. Z mnoha ohlasů se nyní zdá, že je společnost na změny více připravena a je jim nakloněna.

Hodně stran má navíc před volbami ve svých programech i řešení veřejného prostoru, takže by toto téma nemělo utichnout.