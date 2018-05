Čínští studenti obdivovali husté lesy, kraj je láká na ozdravné pobyty

„Jako když k nám jezdili horníci z Ostravy“ Za uplynulý rok přijelo do Jihočeského kraje ze zahraničních turistů nejvíc Číňanů, poprvé tak předčili Němce. Asijci však zůstávají na jihu nanejvýš tři dny, což by se mělo změnit v následujících letech díky ozdravným pobytům. „Chceme ukázat, že jižní Čechy nejsou jen Krumlov, kde se zastaví na pár hodin. Těch aktivit a možností je tu mnohem víc,“ tvrdí Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu. Odkud vzešel nápad na program Jižní Čechy léčí?

Inspirovali jsme se Bavorskem, kde už dvě sezony pořádají lekce lyžování pro čínské děti. V jižních Čechách ale máme jiné unikum, a to oblasti se zvýšeným výskytem balzamických silic, a toho chceme využít. Taky víme, že v Číně bojují s emisemi a špatným ovzduším. Je to podobné, jako když na jih Čech v minulosti jezdili na rekreaci horníci z Ostravy. Řekli jsme si, že uděláme to samé. Kde v kraji je zvýšený výskyt silic?

Jsou tu čtyři základní oblasti – Lipensko, Budějovicko, Novohradsko, Česká Kanada a zasahuje to ještě na Šumavu jako takovou. Nejprve bychom chtěli, aby se to rozběhlo v jedné lokalitě, takže se chceme zaměřit v první řadě na Lipensko. V čem ozdravný pobyt bude spočívat?

Hned, co Číňané přijedou, tak je zkontrolují na ventilátoru, to znamená, že nejdřív projdou vyšetřením, v jakém stavu mají plíce. Po dvou až třech týdnech budou končit tím samým vyšetřením v českobudějovické nemocnici, kdy se ukáže, jestli jim pobyt v jihočeské přírodě pomohl. Mezitím mají procházky, kolo, sportovní aktivity. Dělali jste si nějaké průzkumy, podle kterých soudíte, že čínská klientela vyhledává takový typ pobytů?

Každý trh má svá specifika. Víme, že Tchajwance zajímá česká gastronomie, Jihokorejci jedou čistě za památkami UNESCO. V Číně mají dlouhodobý zájem o zdravotnictví. Trápí je respirační choroby. Je to stejné, jako když český alergik vyjíždí k moři. Díváme se na to dlouhodobě. Věříme, že se sem Číňané budou rádi vracet i po letech a stráví tu třeba i měsíc.