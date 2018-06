Z letního dne se ochladilo tak, že na Šumavě ráno mrzlo

V pátek ráno bylo na Rokytské slati minus dva stupně Celsia, na stanici Kvilda - Perla na minus 1,6 stupně Celsia. A mrzlo třeba i na Březníku.

Na Šumavě se ale letos v červnu dostaly teploty pod bod mrazu už po několikáté.

„Není to nic výjimečného. Bylo to už asi po čtvrté. Pokud se po západu slunce vyjasní a nastane bezvětří, teploty na některých místech takto mohou poklesnout. Teplý vzduch stoupá pryč a dolů se tlačí studený, který na některých místech, především na pláních, vytváří jezera chladného vzduchu. Šumava je tím typická, děje se to hlavně, když je vzduch suchý,“ vysvětluje amatérský meteorolog a lovec mrazů Antonín Vojvodík.

To ale nebyl tento případ. Za současné ochlazení mohl vpád studeného vzduchu, po němž nastalo bezvětří v kombinaci s vyjasněním.

„Jsou to všechno děje pro Šumavu typické. Díky nim se povede třeba i to, co se stalo v roce 2013, kdy jsme na Perle zaznamenali mrazo-tropický den, kdy teplota poklesla o víc než 32 stupňů,“ připomněl Vojvodík (více čtěte zde).