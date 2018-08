Cesta z Budějovic na Šumavu je rychlejší. U Němčic otevřeli obchvat obce

Místní už se nemusí bát projíždějících kamionů a dalších tisícovek aut denně. Řidiče naopak nebude zdržovat průjezd obcí a zpomalení na rychlost 40 kilometrů v hodině.

Celé místo se proměnilo až k nepoznání. Nový úsek silnice o délce 1,6 kilometru působí přehledně i bezpečně a hlavně zlepší plynulost provozu. Z křižovatek by se mělo motoristům pohodlně vyjíždět, protože je do okolí dobře vidět. „Je to fajn, určitě pro bezpečnost dětí a místních. Větší klid budou mít obyvatelé bydlící podél silnice uvnitř Němčic,“ reagovala Eva Šustrová, místní rodačka.

Tak trochu sváteční událost je to i pro řidiče, kteří se na trase denně pohybují. „Moc jsem se na otevření těšila. Jízda po objízdné trase zabírala mnohem více času a také to byly nervy. Pracovalo se zároveň ještě u Pištína, takže se občas i tvořily kolony,“ podotkla Zuzana Hondlíková, která jezdí pravidelně z Netolic do Budějovic a zpět.

Stejnou trasu využívá i Markéta Šandová z Netolic. „Už jsem na obchvat zvědavá. Hlavně kvůli kamionům je dobře, že se obchvat podařilo vybudovat,“ navázala Šandová. Samotná stavba, která byla akcí Jihočeského kraje, začala loni v září a původně měla skončit až na podzim, ale nakonec se ji podařilo stihnout dříve.

„Investice je spolufinancována z operačního programu IROP. Celkové náklady stavby byly 46 milionů korun. Celková délka přeložky je přesně 1,569 kilometru,“ upřesnila Hana Brožková z kanceláře hejtmanky.

Na obchvat čekají Dasný i Češnovice

Starosta Němčic Radek Rypota je samozřejmě spokojený, že se podařilo obchvat dokončit.

„V době prací šlo vše dobře. Nová silnice je postavená tak, že na ní bude možný klasický provoz 90 kilometrů v hodině. Zajímavostí je autobusová zastávka u odbočky na Sedlovice, která je úplně oddělená od hlavního tahu. Výstup a nástup tak bude bezpečný. Někdo by se nad tímto řešením mohl pozastavit, ale takový je nyní trend a bezpečnost cestujících je důležitá,“ zdůraznil Rypota.

Trase z Českých Budějovic na Šumavu se v poslední době dostává značné pozornosti. Loni jihočeská správa a údržba silnic investovala téměř 90 milionů korun, aby kompletně opravila šestikilometrový úsek mezi Češnovicemi a Němčicemi, který byl v některých místech v žalostném stavu.

Už z dřívější doby jsou opravené části dál do Netolic, kolem zámku Kratochvíle i silnice mezi Vitějovicemi a Husincem je komfortní. Dobře se jede také dále na Vimperk a do Zdíkova.

Problematický zůstává úsek, který je nejblíže Českým Budějovicím. „Přála bych si, aby se po Němčicích podařilo postavit také obchvat Dasného a Češnovic,“ upozornila Eva Šustrová. Těmito obcemi projede denně v průměru 15 tisíc vozidel. Silnice je zároveň výpadovkou z krajského města na Písek a Plzeň. Obyvatelé tam v minulosti demonstrovali, sepsali petici a aktivně bojují za vybudování přeložky.

Nový úsek hlavního tahu Budějovice – Písek má být dlouhý 8,5 kilometru. Když se připočtou mimoúrovňové křižovatky a další části, dá to v celé trase 13,6 kilometru. Investor, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, odhaduje jeho cenu na 1,8 miliardy korun. Pokud nedojde ke komplikacím, začne stavba v roce 2020 a první auta po něm pojedou do konce roku 2023.