V době říje zavře správa Šumavy jelení výběh, kvůli bezpečnosti turistů

Návštěvníci nebudou moci na procházku mezi jeleny z bezpečnostních důvodů od 10. září do 15. října.

„Jelení říje zpravidla trvá od září do poloviny nebo až konce října. V tomto období jsou jeleni nevyzpytatelní a mohou být opravdu nebezpeční. Před rokem jsme vstup do jeleního výběhu v době říje omezili a letos k tomuto opatření přistupujeme znovu. Jelení výběh na zhruba měsíc a půl uzavřeme,“ říká Dana Zývalová, vedoucí informačního a návštěvnického centra Kvilda.

V době říje je zvěř mnohem agresivnější a nebezpečí střetu je mnohonásobně větší než v jiných obdobích roku.

„Z toho důvodu budou do výběhu vstupovat minimálně i odborní pracovníci,“ doplňuje Oldřich Vojtěch z Národního parku Šumava.

Jednoho z návštěvníků napadl letos v únoru ve výběhu nejsilnější jelen ze stáda. Zraněný muž vyvázl s několika pohmožděninami a podlitinami.

Jelen Standa měl být původně utracen, nakonec ho převezli do lánské obory poté, co se do kauzy vložil ministr životního prostředí Milan Brabec.

Návštěvnické centrum u Kvildy bude nadále v provozu denně od 8.30 do 16 hodin.

Do jeleního výběhu bude možné nahlédnout alespoň prostřednictvím kamer, které přenášejí obraz na televizní obrazovku v návštěvnickém centru. Přístupný bude i výběh rysa ostrovida.

Zájemci mohou nadále vyrazit do návštěvnického centra Srní a až do konce září je možné navštívit také Soví voliéry v Borových Ladách.

