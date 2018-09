Tři miliony za lůžko jsou moc, Tábor prověří cenu Centra pro seniory

S 25 pokoji pro jednotlivce nebo páry a dalšími 45 lůžky pro lidi se stařeckou demencí počítá velký projekt Centra pro seniory, které má vzniknout v Táboře nedaleko nemocnice.

Se stavbou se sice počítá, ale při posledním jednání rady města řešili její členové příliš vysokou cenu tohoto projektu.

Upozornil na ni člen finančního výboru Miloš Tuháček (Piráti). Nelíbí se mu příliš vysoká cena v přepočtu za jedno lůžko.

„Podle materiálu starosty ze 2. září má stát domov pro seniory již 245 milionů korun. Postupně se tak dostáváme na tři miliony a více na jedno lůžko. Z informací ministerstva práce a sociálních věcí a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR jsem ale zjistil, že obvyklá částka se pohybuje maximálně na polovině. Proto jsem navrhl odborné nezávislé posouzení,“ oznámil Tuháček.

Starosta města Jiří Fišer (Tábor 2020) upozornil, že částka vychází z předběžné informace projektantů. Dokumentace zatím není dokončená. „Není vysoutěžený zhotovitel, jenž by řekl, že akci udělá za konkrétní částku,“ zmínil.

Zároveň sdělil, že se rada města jednoznačně shodla na dalším postupu. „Pokud se tak stane a cena vzroste, což je vzhledem k situaci na trhu stavebních prací pravděpodobné, rozhodli jsme se s předstihem obrátit na Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR. Na projekt by se neměla podívat z hlediska stavebně-technického, ale provozního,“ uvedl Fišer.

Původní částka byla 170 milionů

Původní odhad byl necelých 170 milionů korun. Ten současný je o 70 milionů vyšší. Radnice teď čeká na některé potřebné dokumenty, a tak má čas na to, aby se otázkou celkové částky zabývala.

Starosta Fišer tak osloví Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR se žádostí o provedení porovnání průměrné ceny na lůžko v obdobných zařízeních pro seniory. Zároveň má podat žádost o návrh na revizi projektu tak, aby byla akce levnější.

„Cena za lůžko by měla být nižší, maximálně 1,5 milionu korun. Tady to nejde úplně mechanicky porovnat, protože domov zahrnuje i jiné objekty, ale cena je i tak podstatně vyšší. Je třeba, aby se na to podíval někdo, kdo má přehled o tom, jak se ceny pohybují ve srovnatelných objektech,“ myslí si Tuháček.

MF DNES oslovila Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR sídlící v Táboře. Odtud je i její prezident Jiří Horecký. Ten domněnku uvolněného člena rady města potvrzuje.

„Částka je vysoká. Zjišťoval jsem aktuální informace ze dvou zdrojů. Volal jsem třem největším soukromým poskytovatelům, kteří v posledních dvou až třech letech postavili alespoň jeden domov. Všichni potvrdili, že maximální částka je milion a půl na jedno lůžko. Ministerstvo práce a sociálních věcí má navíc investiční program, kde podporuje rekonstrukci nebo výstavbu domovů pro seniory. Ještě předloni zde byla podmínka, že kdo přesáhne tuto hodnotu, bude jeho žádost vyřazena. Od loňska se hradí maximálně milion a půl na dotaci. Ostatní ministerstvo považuje za náklady zbytné nebo vyšší,“ shrnuje.

Podle Horeckého by se dala akceptovat částka blížící se hodnotě dvou milionů korun. Tři miliony považuje za jeden z republikových rekordů.

„Pokud nás budou kontaktovat, poskytneme informace o tom, jaké jsou průměrné náklady u našich členských organizací. Jsou to i města, obce či kraje. Pokud by město chtělo, můžeme udělat revizi celého projektu a ukázat na to, co ho tak nadměrně prodražuje,“ dodává Horecký.

Stručné porovnání je otázka čtrnácti dnů. Revize projektu by mohla trvat čtyři až šest týdnů.

Součástí investice do Centra pro seniory mají být byty s pečovatelskou službou a prostor pro péči o lidi se stařeckou demencí. V současné době jsou na území města tři domy s pečovatelskou službou se 133 lůžky a jeden domov pro seniory s kapacitou 143 lůžek.

Starosta Jiří Fišer uvedl, že by měla radnice vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele v zimních měsících, aby se mohlo stavět na jaře příštího roku. Věc by se měla řešit na příštím zasedání rady naplánovaném na 24. září.