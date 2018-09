Parkovací místa, nebo zeleň? Mezi domy v Táboře může být obojí

S nadsázkou by se dalo říct, že se v sevření panelových domů svádí boj mezi auty a stromy. Jestli vnitroblok ulic Vídeňská - Minská - Budapešťská - Bukurešťská nakonec obsadí parkovací místa, či zeleň, řešili minulý týden zástupci města i místní.

Výsledkem je nápad, který by dokázal na plochu vměstnat klidovou zónu a uspokojil by i motoristy. Auta by se mohla schovat pod zem.

Původně bylo v těchto místech hřiště, které však chátralo, a tak ho město i s oplocením odstranilo. Tím také možná trochu nechtěně otevřelo diskusi na téma, co s prostorem dál. Z plochy někteří místní automaticky udělali parkoviště.

„Řidiči sem začali najíždět. Lidé si stěžovali, že jim pod okny startují auta a mlátí dveřmi od čtyř ráno,“ popisuje vývoj událostí místostarostka Michaela Petrová (Jinak!).

Proti parkování vznikla petice, pod kterou obyvatelé sehnali 351 podpisů. Uspěli a na začátku července se v ústí vnitrobloku objevily čtyři bloky zabraňující vjezdu aut.

Ještě předtím rada města schválila úpravu na klidovou zónu se zelení. Nyní architektka zpracovává projektovou dokumentaci pro potřebná povolení a provedení úprav.

„Lidé začali říkat, že jsme jim vzali parkoviště, což není pravda, protože tam parkoviště nikdy nebylo. Kapacitu jsme proto operativně navýšili zřízením parkoviště v prostoru bývalého hokejbalového hřiště ve Světlogorské ulici,“ líčí Petrová, která se minulý týden zúčastnila veřejného projednávání. Zde se sešlo asi pět desítek zastánců obou variant, aby se o budoucnosti vnitrobloku bavili.

Řešením by mohlo být podzemní parkoviště

„Sídliště Nad Lužnicí nyní doplácí na způsob své výstavby, při níž byl kladen důraz na množství bytů, a ne na volný prostor, zeleň či parkování. Obzvláště je to patrné ve spodní části sídliště, která vyrostla ve třetí etapě,“ zhodnotil starosta Jiří Fišer (Tábor 2020) a dodal, že není příznivcem parkování ve vnitroblocích. Stejný názor vyjádřila i místostarostka Petrová.

Z diskuse nakonec vzešlo řešení, které by mohlo uspokojit zastánce parkování i zeleně. Většina účastníků souhlasila s možností vybudovat podzemní parkoviště ve vnitrobloku a nad něj umístit zelené plochy. Starosta proto přislíbil zadání technické studie na vybudování podzemního parkování. Díky ní získá město představu o cenové náročnosti záměru. Poté by se otázkou zabývalo zastupitelstvo.

„Jde o dlouhodobou akci za několik desítek milionů korun. Záleží také na vůli budoucího vedení města, jestli tam bude chtít něco takového vybudovat. Určitě bych proto podporovala pokračování parkových úprav, které budou podle mě snadno realizovatelné. Uvidíme také podle toho, jak dopadne studie proveditelnosti,“ představuje si další postup Petrová. Dodává, že investice do parkových úprav může být ve statisících korun.

Návrhy na parkovací dům

Vývoj událostí zároveň otevřel otázku složitého parkování na sídlišti. V lokalitě je sice několik míst, kde by parkoviště mohla vzniknout, ale některé pozemky, o které město dlouhodobě usiluje, vlastní soukromí majitelé. S nimi se radnice nemůže dohodnout. Podle Petrové by tak mohla vzniknout lehká konstrukce parkovacího domu ve spodní části sídliště za zhruba 40 milionů korun.

Z vnitrobloku se pár týdnů před komunálními volbami také stává předvolební téma. Lídr TOP 09 Kryštof Kothbauer, jenž se zúčastnil veřejného projednávání, totiž na svém Facebooku současné vedení města kritizoval.

„Dozvěděli jsme se, že parkovacích míst je na sídlišti málo, a je na příštím zastupitelstvu tuto situaci řešit. To mi po celém volebním období ve funkci přijde poněkud málo,“ napsal k fotce z projednávání.

Zároveň uvedl, že je třeba začít připravovat projekt jednoduchého parkovacího domu na místě bývalého hokejbalového hřiště mezi ulicemi Světlogorská a Vídeňská a poté vybrat lokalitu v okolí Havanské, kde by se přidalo na stávající parkoviště ještě jedno patro navíc.

Sídliště je také jedinou lokalitou v Táboře, kde je možné si místo pro auto předplatit. Rezervací je tady nyní třicet, na což chce reagovat odbor dopravy.

„Po volbách nové politické reprezentaci předložíme návrh, zda systém zachovat, nebo ne. Protože jde o jedinou městskou část, kde je možné místo zakoupit, tak to ze systémového hlediska doporučíme zrušit. Nejde však o věc, která by problém s parkováním vyřešila,“ řekl vedoucí odboru dopravy Jan Pávek.

Sám řešení vidí v železobetonovém parkovacím domě například u řeky, nebo v místě dnešní odstavné plochy, kde bývalo hokejbalového hřiště.