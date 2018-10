Tábor povede koalice hnutí Tábor 2020, pirátů, hnutí Jinak! a ČSSD

Na koalici se zástupci stran a hnutí dohodli v sobotu. Dva dny předtím, 25. října, odmítli Piráti koalici s ANO. Hnutí Tábor 2020 proto oslovilo ČSSD i hnutí Tábor sobě.

Prvním místostarostou města bude Václav Klecanda (Piráti), dalšími uvolněnými místostarosty budou Michaela Petrová (Jinak!) a Olga Bastlová (ČSSD). V radě města budou ještě další tři členové Tábor 2020 včetně Fišera, po jednom radním budou mít ještě Jinak! a Piráti.

„Je to koalice odvahy. Ta čtrnáctka (14 mandátů z 27 zastupitelů) je těsná a opozice bude také silná. Nastal zlom, když jsme získali podporu ČSSD. Je podepsané společné prohlášení, kde jsou už věci i dost popsané, mechanismy vzájemného jednání, personální obsazení radnice. Jsou tam i základní pilíře programového prohlášení, které rozpitváme dopodrobna tak do půl roku, až se noví lidé trošku seznámí s agendou. Ale hlavní stavby a důraz na finance, na odpady, teplo, to, co hýbe městem, je tam popsané,“ řekl Fišer.

Zásadní je rekonstrukce Budějovické ulice

Mezi programové priority řadí věci, které jsou rozpracované. Za zcela zásadní označil Fišer rekonstrukci Budějovické ulice, dále modernizaci plaveckého stadionu, rekonstrukci sportovní haly a přípravu nového centra pro seniory, jehož stavba by měla začít příští rok.

Hnutí Tábor 2020 komunální volby ve městě vyhrálo, získalo 18,98 procenta a má šest mandátů z 27. Stejný počet mandátů se ziskem 17,71 procenta hlasů obdrželo ANO. Piráti mají s 11,30 procenty čtyři mandáty, Jinak! s 9,86 procenty tři křesla. ČSSD dostala ve volbách v Táboře 5,2 procenta hlasů a má jeden mandát. Do zastupitelstva se dále dostaly SNK Tábor sobě, ODS a KSČM.