Táborská setkání nabídnou fotbal mnichů s obří koulí i průvod pochodní

„Do programu jsme jako novinky přidali i středověký špitál a Teen zónu v Housově mlýně pro fanoušky počítačových her a fantasy,“ říká vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Martina Suchá.

Jako každý rok zahájí program i dnes po setmění na Žižkově náměstí chorál Ktož jsú boží bojovníci. „Tentokrát to bude v podání pěvce Otokara Kleina, primátora slovenských Nových Zámků, což je naše partnerské město,“ podotýká starosta Tábora Jiří Fišer.

Následovat bude příchod pochodňového průvodu, videomapping a koncerty Davida Kollera a kapely Mňága a Žďorp.

V sobotu si užijí návštěvníci zábavu na spoustě míst v centru. Děkanská ulice za kostelem se promění na žebráckou uličku plnou chudáků, zlodějů, špehů i lehkých žen.

Na Špitálském náměstí zase vyroste středověký špitál pro nakažené morem plný mastičkářek a lazebnic. Nebude chybět kněz, hrobník, morový čistič, markytánka nebo lazebna s kádí.

Výběr z programu Pátek 14. září

Zahájení 20.30

Videomapping 21.30

David Koller 22.15

Mňága a Žďorp 23.45

Sobota 15. září

Kostýmovaný průvod 13.30

Fotbal mnichů 17.00

Circus Problém 17.00

Barbora Poláková 20.00

Ohňostroj nad Jordánem 21.30

No Name 22.00

Na Tržním náměstí bude po celý den středověké tržiště a v Holečkových sadech zase Dětský ráj, kde organizátoři připravili pro nejmenší návštěvníky několik pohádek, žonglérské představení i show klauna Pupy.

Vyznavači počítačových a deskových her by si neměli nechat ujít Teen zónu, která až do půlnoci obsadí Housův mlýn. Ve 20 hodin bude mít přednášku Daniel Vávra, tvůrce hry Kingdom Come: Deliverance, která je celosvětovým hitem.

Na Žižkově náměstí se po obědě uskuteční přehlídka kostýmovaného průvodu, který povede hejtman Jan Žižka. Večer vystoupí Barbora Poláková a kapela No Name.

„Máme je v programu i proto, že jsme chtěli, aby festival byl aspoň trochu česko-slovenský,“ dodává starosta Fišer. Sobotní program vyvrcholí ohňostrojem nad Jordánem ve 21.30 hodin.

V neděli se pak Tábor připojuje ke Dnům evropského kulturního dědictví. „Několik památkových objektů bude otevřeno zcela zdarma,“ upozorňuje Suchá.

Základní vstupné v předprodeji je 180 korun, na místě pak 250 korun. Zlevněné stojí 90 a 100 korun. Město přichystalo pro návštěvníky šest záchytných parkovišť. Očekává, že festival přiláká až 20 tisíc lidí.

Rozpočet letošního ročníku je 5,5 milionu korun. Třetinu financí získá město ze vstupného, třetinu od sponzorů, třetinu pak platí z vlastního rozpočtu. Kompletní program akce najdete na webu zde.