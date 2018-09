Taxikáře v Budějovicích čekají testy. Někteří se jim však vyhnou

Ve které čtvrti bychom našli ulici Otavská? Za A) sídliště Vltava, B) Zavadilka, C) Vráto. Správně je A. Vědět by to automaticky měli především českobudějovičtí taxikáři.

Pro ně od 1. září platí obecně závazná vyhláška o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území města. Nyní je čeká zkouška, jejíž součástí je i místopis, a uvedená otázka je jednou z 280, která je může v testu potkat. „S návrhem na zavedení vyhlášky přišli samotní řidiči,“ uvedl primátor Jiří Svoboda (ANO).

„Podle mě to vyřeší jednoduchou věc. Udělá se pořádek a narovnají se podmínky v taxislužbě,“ sdělil před časem zastupitelům Jindřich Švácha, zkušený taxikář a zástupce sdružení 1. jihočeská taxi. Pokud se skutečně s vyhláškou podmínky narovnají, ještě to bude chvíli trvat. Zkoušku prozatím nikdo nesložil.

„Seznam otázek pro řidiče už je zveřejněný na webu města, takže se mohou připravovat na testy. Budeme vyhlašovat termíny. Ty by se měly odehrát v září, říjnu a listopadu. Uvidíme, jak vše bude fungovat, je to pro nás úplná novinka,“ sdělil Jaroslav Mráz, vedoucí magistrátního odboru dopravy a silničního hospodářství. Kromě místopisu obsahuje zkouška i část otázek o obsluze taxametru a právních předpisů.

Na území města je podle Mráze registrovaných 300 až 350 taxikářů. Švácha upozornil, že jejich počet v poslední době dramaticky vzrostl. „V prosinci nás bylo 330, na jaře už 450,“ spočítal.

Nyní může být číslo ještě o dost vyšší, protože někteří motoristé začali převážet cestující prostřednictvím mobilní aplikace a služby Taxify, která od léta funguje i v krajském městě.

A právě to mnohým profesionálním taxikářům vadí, protože noví „kolegové“ nemusí splňovat stejné podmínky jako oni. Stačí jim jen občanka, vozidlo a řidičský a technický průkaz. Zákazníkům se zase naopak mnohdy u Taxify líbí, že nabízí nižší ceny než někteří konkurenti.

V Ostravě chystají kontroly

Například v Ostravě už ale úředníci chystají kontroly, protože většina řidičů Taxify nemá licenci ani živnostenské oprávnění, a porušují tak podle nich zákony i vyhlášku pro taxikáře. V Českých Budějovicích se prozatím nic podobného nechystá.

Nadcházející čtvrtletí bude určitým testem, jak nová vyhláška zafunguje, a teprve pak se případně bude situace dál řešit. Například zastupitel Pavel Burda (ČSSD) je k opatření poměrně skeptický.

„Můj názor je, že nic neřeší. Chápu, že zkušení taxikáři, kteří tu léta fungují, mají těžkosti. Ale nevím, jak by tato vyhláška mohla problémy vyřešit,“ konstatoval.

Švácha ale věří v účinek a kvituje, že i Budějovice mají své opatření. „Podobně už je mnohem dříve zavedli například v Písku a Strakonicích. Jsem ochoten se znovu začít učit ke zkouškám. Teď jsou mezi námi třeba i jen brigádníci, kteří nemají takové zkušenosti. Pak vznikají potíže,“ doplnil Švácha.

Pravdou je, že třeba na rozdíl od Prahy v Českých Budějovicích nikdy nebyl s taxikáři žádný problém. Situace na trhu v krajském městě se však za poslední rok až dva naprosto změnila. Začaly zde jezdit nové větší společnosti, které ceny stlačily výrazně dolů.

Nabízejí například dopravu přes celé Budějovice už za 89 korun. Jiný taxikář si naopak naúčtuje za cestu z Mariánského náměstí do Suchého Vrbného 150 korun, takže rozdíly jsou velké.

Do toho navíc před měsícem vstoupila služba Taxify. Šéf české sekce služby Roman Sysel sdělil, že Taxify už eviduje několik tisíc spokojených uživatelů. Na otázku, zda budou jejich řidiči v Budějovicích také skládat zkoušky, neodpověděl. „Umožňujeme platformu využívat všem řidičům splňujícím vstupní podmínky,“ reagoval.

Celkově je taxikářů podle vedoucího odboru dopravy Mráze docela dost. „Uvidíme, kolik jich skutečně funguje i podle zkoušek, které budou muset nyní splnit,“ dodal.