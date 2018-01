Policie našla těhotnou sedmnáctiletou dívku, která utekla z porodnice

„My jsme přišli na to, že nám utekla, v neděli v 18:50 hodin a už v 19:05 jsme to nahlásili na policii s tím, že je ohrožena na zdraví a může předčasně porodit. Je ve druhé polovině těhotenství,“ uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení Petr Sák. Podle něj je to ojedinělý případ.

„Jsme otevřené oddělení a nikoho nemůžeme držet násilím. Když u nás nebude chtít ležet dospělá žena, podepíše reverz a odejde. Ale když uteče nezletilá nebo nesvéprávná, chceme po policii, aby nám ji našla, protože taková osoba za sebe nemůže rozhodovat,“ upřesnil primář.

O pohřešování sedmnáctileté dívky, která pochází z Chomutovska, informovali policisté v úterý. Tentýž den večer ji pak podle ČTK nalezli v pořádku v Jindřichově Hradci.