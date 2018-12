Zaměstnanci Jaderné elektrárny Temelín protestovali kvůli vyšším mzdám

Místopředseda nezávislých odborů Jaderné elektrárny Temelín Josef Jindřich tvrdí, že takové navýšení neodpovídá náročnosti zaměstnání v jaderné energetice.



„Pracovníci obsluhují jaderný zdroj energie, takže požadavky na jejich kvalifikaci jsou dlouhodobě vysoké. Bohužel, podle dosavadních jednání je 3,5 procenta definitivní stanovisko vedení,“ řekl Jindřich.

Temelínská demonstrace měla podpořit obdobnou akci, kterou pořádalo vedení odborů ČEZu v pražské Michli, kde má společnost sídlo.

„V Praze bylo asi sto lidí a měli se tam údajně sejít i zástupci z nejaderné části energetiky. Vedení firmy tak mohlo vidět, že situace není lhostejná pouze našim zaměstnancům, ale i jiným lidem z dalších oblastí energetiky,“ dodal Jindřich.

Podle informací Českého statistického úřadu byla průměrná měsíční mzda zaměstnance v energetickém odvětví ve třetím čtvrtletí letošního roku 43 260 korun s meziročním nárůstem 6,2 procenta.

„Naši zaměstnanci dosahují dokonce vyššího průměru než v jiných energetických společnostech,“ uvedl mluvčí elektrárny Marek Sviták. Podle něj by se navýšení platů mělo týkat asi tří čtvrtin zaměstnanců elektrárny.

„Nyní ale nelze předjímat výsledky kolektivního jednání, které probíhá na úrovni celé společnosti“ doplnil.

Odbory jednají o větším navýšení mezd od září. „Vedení společnosti chápe protesty jako akce odborů v rámci jednání,“ podotkl mluvčí společnosti ČEZ Roman Gazdík s tím, že do dvou let by si mohli zaměstnanci s tarifní mzdou polepšit až o 11 procent.