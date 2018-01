Jaderná elektrárna Temelín zvýšila mzdy. Chce nabrat desítky pracovníků

Loňská výroba by vystačila všem českým domácnostem na více než 13 měsíců nebo všem jihočeským na 13,5 roku. Jaderná elektrárna Temelín loni překonala čísla z roku 2012.

A už teď je jasné, že minimálně rok rekord vydrží. Důvodem je plánovaná odstávka prvního bloku. Kromě toho čekají elektrárnu investice za stovky milionů korun nebo nábor několika desítek nových zaměstnanců. V loňském roce vyrobil Temelín celkem 16,48 TWh elektřiny, o 1,18 TWh tak překonal čtyři roky staré výsledky.

„I letos chceme pokračovat ve vysokém výrobním standardu a bezpečné a spolehlivé výrobě. Ale výrobní rekord letos neočekáváme a reálně ani není možný. Tím důvodem je, že plánovaná tříměsíční odstávka prvního bloku, která začala loni v prosinci, pokračuje z větší části letos. Promítne se tedy více do výsledků letošního roku,“ řekl ředitel elektrárny Jan Kruml, který do jejího čela nastoupil loni v září.

Investice vyjdou na stovky milionů korun

Na rekordní výrobě mají podle něj podíl dodavatelé a zaměstnanci, kterých zde v současné době pracuje 1 188. Loni v elektrárně našlo práci sto nových lidí a letos jich chtějí nabrat osm desítek. Přijít mají do provozu, řízení techniky, péče o zařízení nebo IT. I letos v Temelíně hledají nové operátory. Důvody pro získávání nových sil jsou generační obměna nebo vykrývání běžných personálních změn.

Dispečink Jaderné elektrárny Temelín

Ředitel uvedl, že Temelín nemá problém se získáváním nových zaměstnanců, protože uchazečů o práci v elektrárně je dostatek.

„Spolupracujeme se středními i vysokými školami, účastníme se pracovních veletrhů či organizujeme odborné stáže. Dlouhodobě u nás nacházejí uplatnění nejčastěji absolventi Západočeské univerzity, ČVUT Praha nebo Vysokého učení technického Brno,“ vysvětlil Kruml.

Zaměstnanci si navíc polepší, o 2,2 procenta se letos zvýšil objem prostředků na smluvní mzdy a tři pětiny zaměstnanců, kteří jsou odměňováni tarifní mzdou, se dočkají nárůstu o šest procent.

Elektrárnu letos čeká hned několik novinek. Patří mezi ně například modernizace zařízení, které reguluje tlak v jaderném okruhu. Zároveň bude pokračovat výměna potrubí pro chladicí vodu a začne úprava důležitých čerpadel nebo vnitřního povrchu potrubí mezi strojovnou a chladicími věžemi.

„To jsou jen příklady těch nejdůležitějších investic. Akcí plánovaných na letošek je mnohem víc. Investice do modernizace se budou pohybovat ve stovkách milionů korun,“ naznačil Kruml.

Chystají se na obnovu desetileté licence pro první blok

Bývalý šéf elektrárny Bohdan Zronek, který je členem představenstva společnosti ČEZ, se stal ředitelem divize jaderná energetika. Ve své funkci je mimo jiné zodpovědný i za dostavbu nových bloků v jaderných elektrárnách.

„ČEZ postupuje v souladu se Státní energetickou koncepcí a Národním akčním plánem pro jadernou energetiku. Pracujeme na přípravě jednoho až dvou bloků v Dukovanech a jednoho až dvou bloků v Temelíně, kde máme k dispozici platné souhlasné stanovisko EIA (posouzení vlivu na životní prostředí, pozn. red.) a licenci k umístění zařízení. V Dukovanech jsme o vydání stanoviska EIA požádali v závěru loňského roku a věnujeme se i dalším úkolům. Rozhodující ale bude nalezení vhodného investičního modelu, od kterého se bude odvíjet další postup,“ shrnul aktuální situaci Zronek, který v temelínské elektrárně pracoval od roku 1994. Podílel se i na jejím spuštění a ve vedení byl od roku 2015.

Jeho nástupce, který v Temelíně také prošel řadou funkcí, považuje za hlavní témata pro nadcházející roky hlavně bezpečnost a obnovu výrobních licencí. „Velmi pečlivě se připravujeme na obnovu desetileté licence pro první blok tak, abychom jadernému dozoru s předstihem předložili všechny potřebné podklady. A samozřejmě to s dvouletým odstupem platí i pro náš druhý blok,“ dodal Kruml.

Dlouhodobým projektem je i stavba horkovodu do krajského města, který bude měřit 26 kilometrů. V současné době jsou přípravy v takové fázi, aby po roce 2020 mohl Temelín vytápět zhruba třetinu Českých Budějovic. Horkovod, jehož stavba vyjde odhadem na 1,3 miliardy korun, by měl sloužit 22 let tedy do roku 2042.