Na vzedmutou Teplou Vltavu nesmí vodáci, z kempu evakuovali rodiny s dětmi

„Už v úterý dopoledne se hladina dostala na výšku kolem metru. A vzhledem k pokračujícímu dešti nadále stoupala. V noci na středu patrně překročila výška i hranici dvou metrů a po ránu to už pomalu klesá,“ uvedl Jan Švarc ze Správy NP Šumava.

Dodal, že současný stav je pro splouvání nebezpečný. Domnívá se, že podobná situace bude panovat i ve čtvrtek a v pátek.

Hladina řeky je nyní více než trojnásobná oproti stavu, který umožňuje její splouvání. Na tento úsek Teplé Vltavy se mohou vodáci vydávat jen po předchozí rezervaci, protože vede i I. zónou Národního parku Šumava (o poplatcích zde).

Na středu už si stihli lidé, kteří chtěli Vltavu splouvat, termíny přeregistrovat na dobu, kdy se zákaz nepředpokládá. Na čtvrtek pak zbývají zaregistrované čtyři lodě, na pátek 14.

„Lidé zaregistrovaní na čtvrtek mají do dnešního odpoledne šanci termín přesunout. Když to neudělají, budu jim kvůli tomu volat. Na pátek zbývá 14 lodí, ale to je i tak málo, někteří lidé už si ty termíny přehodili,“ prohlásil ve středu dopoledne Švarc.

„Možná, že v sobotu se bude moct zase splouvat. Ale to teprve uvidíme. Až trochu klesne hladina, průvodci budou moct na řeku a zjistí, jestli někde nespadly přes řeku podemleté stromy,“ dodal Švarc.

Z kempu evakuovali osm lidí

U Soumarského mostu hasiči ráno po čtvrté hodině evakuovali zaplavený kemp. „Jednalo se o osm lidí, byly to rodiny s dětmi. Nikdo nebyl zraněn,“ řekla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

„V té chvíli byla hladina řeky těsně pod dvěma metry, teď už je na 190 centimetrech, takže řeka klesá, ale stále prší,“ říká Eva Klementová z tábořiště Soumarský most.

Na tábořišti zůstali po noci jen dva lidé, kteří tam na vlastní nebezpečí hlídají své přívěsy.

Zvýšení hladiny řek způsobila silná bouřka, která zasáhla oblast Šumavy především v první polovině úterní noci.

„Například v Bučině u Kvildy spadlo za hodinu 60 milimetrů vody,“ upřesnil hydrolog Tomáš Vlasák. Dodal, že se jednalo o silné lokální bouřky, které by však více neměly mít vliv na další případné stoupání hladin řek.

„Očekáváme, že v průběhu středy budou ty hodnoty klesat,“ uvedl. Meteorologové očekávají, že pršet bude nadále, ale nespadnou tak velké objemy vody. K večeru by srážky měly ustávat.