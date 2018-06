Teplá Vltava klesla. Vodáci se mohou vrátit na oblíbený úsek řeky

„Jako nebezpečný stav vyhodnocujeme situaci, kde je v řece víc než metr vody. Pod tuto hranici Teplá Vltava poklesla už ve čtvrtek odpoledne, takže jsme zákaz zrušili. Ke splouvání jsou skvělé podmínky, dnes se může dokonce jezdit bez průvodců,“ říká mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Vodáci mají k dispozici už i znovu otevřené tábořiště na Soumarském mostě, ze kterého ve středu museli hasiči evakuovat osm lidí.

„Všichni návštěvníci už jsou zpět na místě, dokonce přijíždějí další. Na víkend máme slušnou obsazenost, takže lidé volají a ptají se, jak na tom jsme. Všechno funguje bez problémů, kdo chce, může přijet,“ vysvětluje Eva Klementová z tábořiště Soumarský most.

Řeka teď nabízí ideální podmínky. V případě, že je v ní nad 61 centimetrů vody, může ji splouvat až dvacet lodí za hodinu, pod tento limit je to jen sedm.

„Hezky to teče, tak se lidé pěkně sklouznou. Na víkend máme přes internet registrováno vždy přes padesát lodí,“ uvedl Zdeněk Hašek z registračního místa splouvání.

Bouře polámala stromy v okolí

Zatímco řeka klesá, na některých místech v okolí jsou následky prudkých dešťů stále patrné a turisté by si na ně měli dávat pozor.

V okolí Českých Žlebů například bouře způsobila polomy v lesích, kterými vede takzvaná Žlebská cesta z Lenory do Stožce a Zelená cesta od Soumarského mostu na Hliniště. Obě slouží pěším i cyklistům.

„Vstup do lesa je na vlastní nebezpečí. Lidé by měli na těchto místech dbát zvýšené opatrnosti. A to platí i na cestě mezi Knížecími Pláněmi a Bučinou, kde zhruba v polovině voda podemlela asfalt. Nebezpečí hrozí hlavně cyklistům, prosíme je, aby si vybrali jinou trasu, nebo byli opatrní,“ dodává Dvořák.

