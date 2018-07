Bývalý primátor Juraj Thoma opustil své hnutí, které měl vést do voleb

„V pondělí jsem oznámil, že z kandidátky odstupuji. Víc k tomu nemám co říct,“ uvedl Thoma pro ČTK. Na dotaz, zda se objeví na kandidátní listině jiného politického hnutí, konkrétně neodpověděl. V zápětí pouze dodal, že „v dnešní době se nedá nic vyloučit.“

Podle informací MF DNES jde o osobní důvody a Thomův odchod z hnutí nesouvisí s jeho letitou kauzu BitServis, kvůli které stanul několikrát před soudem.

Předseda Občanů pro Budějovice Ivo Moravec potvrdil, že Juraj Thoma oznámil svůj konec v hnutí v pondělí na schůzi.

„Mrzí mě to. Proč tak učinil, to vám musí zdůvodnit on sám,“ reagoval Moravec.

Informace je velmi čerstvá, a tak hodně členů o kroku Thomy ještě ani nevědělo. Člen volebního štábu Michal Bosák informaci o konci Thomy potvrdil a dodal, že během dne hnutí vydá stručné vyjádření i celé situaci.

„Zatím to nemohu komentovat. Vím to jen zprostředkovaně. Ve středu o tom budeme mluvit s dalšími členy,“ reagoval senátor Jiří Šesták, který byl v minulosti za OPB také radním.

Thoma měl být lídrem hnutí pro podzimní komunální volby v Českých Budějovicích. Kandidátka se tak bude určitě měnit. „Bude o tom jednat nejdříve rada hnutí,“ doplnil Moravec.

Thoma je jedním ze zakládajících členů Občanů pro Budějovice, v roce 2010 s ním vyhrál volby a stal se primátorem. Předtím byl dlouholetým členem ODS, i za tuto stranu byl primátorem krajského města.

Soud poslal Thomu na pět let do vězení

Primátor Thoma byl v září 2012 obviněn ze zneužití pravomoci úřední osoby a z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Toho se podle policie dopustil v červnu 2010, když podepsal se společností BitServis dodatek ke smlouvě o dodávce počítačového zařízení a vybavení, aniž ho schválila městská rada.

V prosinci 2012 bylo Thomovo stíhání zastaveno. Policie se však k vyšetřování vrátila a v březnu 2014 podal státní zástupce na Thomu obžalobu.

V lednu 2016 soud Thomu poslal na pět let do vězení a navíc mu ukládal pětiletý zákaz činnosti ve výkonných orgánech obcí i povinnost uhradit městu škodu 12,5 milionu korun. Thoma se odvolal.

„Poněkolikáté za posledních pět let, kdy se celý tento případ vleče, odmítám obvinění a ve smyslu obžaloby se cítím zcela nevinen. Finálním produktem tohoto v uvozovkách projektu má být má úplná společenská, politická, ale i existenční likvidace,“ uvedl tehdy Thoma u soudu.

Pražský vrchní soud v prosinci 2016 trest vězení pro Thomu pravomocně zrušil, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ale loni v únoru podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud zprošťující verdikt zrušil a případem se musí znovu zabývat odvolací Vrchní soud v Praze.