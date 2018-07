Jihočeská města trápí toulavá zvířata. Tábor postaví útulek pro kočky

Dosud v Táboře nebylo žádné místo, kam umístit zatoulané kočky. A tak městu pomáhala nezisková organizace. Její členové se o ně starali u sebe doma. Nyní by jim měla radnice pomoci díky rekonstrukci útulku pro psy, kde by měly vzniknout prostory právě pro kočky.

„Obec má povinnost se o zatoulaná zvířata postarat. Kočky jsme doposud ošetřené na rozdíl od psů neměli. Ročně jich přitom zaznamenáme zhruba čtyřicet, takže bylo potřeba začít problém řešit,“ přiznává táborská místostarostka Michaela Petrová.

S kapacitami tak pomáhají hlavně dobrovolníci v čele s neziskovou organizací Za práva zvířat. Její členové poskytují dočasnou péči ve svých domovech.

„Staráme se o psy, kočky i hospodářská zvířata. Nyní máme asi 20 až 25 koček a devět psů, které nabízíme. Dále máme zvířata s handicapem, která u nás ale zůstávají,“ popisuje Kateřina Zikmundová, předsedkyně spolku.

Případů, kdy se zatoulají, podle ní výrazně nepřibývá. Je ale ráda, že se město rozhodlo něco dělat.

„Je to pořád stejné, řeší se to víc v souvislosti s volbami. Určitě ale budeme rádi, když se nám kapacity odlehčí. Běžně se ve městech dělá to, že se psi nebo kočky odvezou za město, kde se vypustí. Nemluví se o tom, je to trochu boj s větrnými mlýny. Jsme proto rádi, že se teď něco děje,“ říká Zikmundová.

Akce za tři miliony začne za pár měsíců

Tábor má doposud útulek pouze pro psy, což se ještě letos změní. Radnice se rozhodla budovu zrekonstruovat a vytvořit zde i prostory pro kočky. Zároveň vznikne také venkovní výběh. Akce za více než tři miliony korun by mohla odstartovat v řádu několika týdnů až měsíců. „Nejdříve se pustíme do rekonstrukce a v druhé etapě dojde na úpravu venkovní části,“ odhaduje Petrová.

Obyvatelé Tábora většinou kontaktují městskou policii nebo odbor životního prostředí. Jasný postup město zatím nemá, což by se mohlo změnit. „Je hezké, že to funguje na nějaké dobrovolné bázi, ale nemělo by to tak být. Problém řešíme zhruba rok. Je jasné, že budeme muset přijmout jednoho zaměstnance útulku. Teď v něm máme běžně osm až deset psů. Kapacita je ale mnohem větší. Pro kočky tam bude zhruba 20 až 30 míst,“ dodává Petrová.

Strážníka pokousala doga

Podle ní lidem častěji vadí zatoulaní psi, k nimž vyjíždí městská policie. Před časem jednoho strážníka dokonce u vodní nádrže Jordán pokousala argentinská doga. Ta se ukrývala v přístřešku u nádrže a ukázalo se, že majitele má. Podobných událostí řeší táborská městská policie několik do týdne. Většinou ale nekončí několikatýdenní neschopností jako v tomto případě.

„Tohle bylo asi nejvážnější zranění, které si za dobu patnácti let pamatuju,“ podotýká mluvčí Městské policie Tábor Pavel Šimek.

Přestože kočky pro veřejnost většinou nejsou velkým problémem, v nedalekém Milevsku řešili jejich odchyt právě na popud občanů.

„Několik lidí se začalo angažovat a tlačili město do řešení, které v podstatě neexistuje, přestože na některých místech v republice se to radnice snaží nějakým způsobem uchopit. Situace není jednoduše řešitelná, aby byli spokojeni všichni. Někomu kočky extrémně vadí, až jim ubližuje, jiní to vnímají opačně,“ popisuje zkušenosti vedoucí odboru životního prostředí Andrea Rucká.

Radnice po dohodě s městskou policií nakonec zavedla postup, který by s problémem toulavých koček mohl pomoci. Občané tak mohou zavolat právě městskou policii, která bude vybavena čtečkou čipů, aby hlídka zjistila, jestli někomu zvíře patří. Strážníci je pak přepraví k veterináři. Pak má být zvíře vypuštěno, nebo přemístěno do náhradní péče.

Toulavé kočky se nejvíce objevují na sídlištích. V případě Milevska jsou pak často u autobusového nádraží a Komenského ulice. Je ale těžké poznat, jestli nejde o zvíře, které někomu patří.

„Neřekla bych, že by jich bylo víc, ale spíše jsme měli více podnětů ze strany lidí,“ dodává Rucká. „Problém trvá delší dobu. Došli jsme k tomu, že nemáme vyřešený postup, jakým se v takových případech vydat, přestože jde o jednotky případů měsíčně,“ doplňuje místostarosta Martin Třeštík.

Kočky se přemnožují i v Českých Budějovicích. Nejvíce se objevují v Suchém Vrbném, na sídlišti Vltava nebo v okolí Čechovy ulice.