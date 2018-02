Traktor uvázl na kolejích před rychlíkem, řidič stihl včas vyskočit

Nehoda se stala po sedmé hodině ráno na přejezdu poblíž Střelských Hoštic.

Traktorista jel po silnici II. třídy od Poříčí směrem na Střelskohoštickou Lhotu. Před obcí vjel na namrzlé vozovce na koleje a nemohl se rozjet. Vtom se spustila signalizace upozorňující na příjezd vlaku.

„Řidič stačil včas vystoupit, ale traktor zůstal částečně v kolejišti. Vlaková souprava jedoucí ve směru od Plzně do Českých Budějovice do něj narazila,“ popsala mluvčí strakonických policistů Jaromíra Nováková.

Ve vlaku cestovalo 55 lidí, dva z nich byli lehce zraněni. „Hasiči pomohli cestujícím z vlaku přes koleje do náhradní autobusové dopravy. Zároveň zkontrolovali možný únik provozních kapalin,“ dodala Vendula Matějů, mluvčí jihočeských hasičů, kteří zásah ukončili po půl deváté.

Provoz na trati bude přerušen zřejmě do poledne. Kvůli vyšetřování je stále zavřená i silnice.

Cestující z vlaku převezl autobus do Strakonic, odkud mohli pokračovat do Budějovic jiným vlakem. Dopravu v úseku Katovice - Plzeň zajistily autobusy, v úseku Horažďovice předměstí - Plzeň to byl osobní vlak.