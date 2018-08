VIDEO: Zatáčka a sešup do louže. Prales zvládl na akci jediný traktorista

Padesát traktorů, desítky motorek a stovky nadšených fanoušků postávajících na břehu řeky Lužnice, kteří nešli daleko pro dobrou radu soutěžícím. Vyhrávající živá dechovka, z reproduktorů znějící ostřejší hudba a ve vzduchu pach piva a rozježděného ovoce smíšený s těžkým odérem výfukových plynů.

Taková atmosféra panovala v sobotu po poledni na akci Traktoriáda, která lákala hlavně na atraktivní soutěže.

„Mezi ty nejoblíbenější patří takzvaná jízda pralesem, což je trasa, která vede v nedalekém lesíku a má opravdu těžký terén. Většinou si ji vyzkouší do desíti závodníků,“ vysvětlila přímo u vstupu Ivana Průchová ze Sdružení dobrovolných hasičů Dráchov.

Dodala, že někteří řidiči se účastní už od nultého ročníku. Půl hodiny po poledni si mohli přihlížející vybírat mezi vystavenými stroji domácí úpravy ten nejpovedenější, jehož majitel pak vyhrál sud piva. Organizátoři mezi diváky rozdali víc než tisíc jmenných hlasovacích lístků. K vidění byly letos poprvé i moderní traktory, aby je návštěvníci mohli porovnat s historickými vozy.

Soutěže začaly ve 14 hodin couváním s válcem přímo na břehu Lužnice. „Letos se mi jízda příliš nepovedla. Uvidíme, ještě jsem přihlášený na několik disciplín,“ zhodnotil své couvání Vít Hartl z Kvasejovic, který se Traktoriády zatím účastnil pokaždé a v Dráchově byl jedním z miláčků publika.

Jenže v pralese byly podmínky ještě těžší. Trať tvořil sjezd do lesíka, několik převýšení plných vody, stroje pak musely překonat dlouhou táhlou zatáčku a hned za ní následoval sešup do nejhlubší louže.

Hned první závodník na lehkém traktůrku s ní měl potíže. „Je to jasné. V té vodě ztratí rychlost a otáčky, a když potřebuje vyjet, už to není možné,“ hodnotil znalecky jeden z fanoušků, kteří při disciplíně ucpali příjezdovou silnici do obce.

Další řidič, Josef Srba mladší, zvolil co nejrychlejší jízdu, což se mu vyplatilo a nejkritičtější bod zvládl projet. Odměnou mu bylo nejen první místo v soutěži, ale především hlasitý aplaus všech přihlížejících. Další soutěžící s traktorem totiž zase zapadl a po něm pak už i všichni ostatní.

„Dříve jsme měli i jízdu pomalosti, ale tu pravidelně vyhrával jediný závodník, navíc z řad pořadatelů. Letos jsme ji proto nahradili couváním mezi kužely. Další disciplíny jsou pak hod pneumatikou nebo zatloukání hřebíků,“ dodala Průchová.