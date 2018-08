Třeboň chce u rybníka Svět postavit bazény, tobogan i hřiště

Ulice U Světa je kvůli lázeňským hostům, kteří tudy míří do centra města, stále frekventovanější, a tak odstartují práce právě tady.

„Začínáme první etapou, při níž budeme rekonstruovat vstup do areálu, aby vypadal reprezentativně. Chceme tady vybudovat nějaké odstavné plochy, lavičky, oplocení, osvětlení a prostory pro zásobování. Mělo by se to trochu proměnit, protože lidé, kteří odtud dnes vychází, se objeví přímo na ulici,“ vysvětluje místostarosta Josef Pindroch.

Akce za pět milionů korun skončí nejdéle v listopadu. Pak čekají areál rozsáhlejší změny. Rozdělit by se měl na dvě části.

Na pravé má vzniknout sportovně-relaxační park, kde zůstane přírodní koupaliště. Zároveň sem chce město umístit sportovní prvky, hřiště pro děti, petanque nebo multifunkční hřiště pro volejbal a nohejbal. Už více než měsíc je tady také workoutové hřiště. Areál by měl být zdarma a oplocený s otevírací dobou.

Oplocená bude i druhá část, kde už ale návštěvníci za vstup zaplatí. Radnice má v plánu navázat na stávající budovu.

„Chtěli bychom vybudovat 25 metrů velký bazén s dvěma plaveckými drahami. Ve zbývající části budou herní prvky, jako jsou vodotrysky a podobně. Dál by zde byl bazén pro tobogany a samostatný bazének pro malé děti, brouzdaliště s vyhřívanou vodou,“ popisuje místostarosta.

Letošní léto podle něj ukázalo, že je kvalita vody ve Světě na hranici hygienických limitů. Proto považuje investici za nevyhnutelnou.

Řada místních se totiž raději koupá jinde, což potvrzují slova osmnáctileté studentky Terezy Samcové.

„Uvítala bych výstavbu bazénu. Myslím, že by o to v Třeboni byl velký zájem, protože je v létě plná turistů. Příležitost ke koupání není žádná, rybníky jsou plné krmných ryb a jsou špinavé. Momentálně se proto jezdím koupat na pískovny, tam je ale čím dal více turistů. Kdyby bylo ve městě koupaliště, pískovnám by se ulevilo,“ myslí si.

Investice do koupaliště má vyjít na 80 milionů korun. Město by mohlo začít příští rok hledat zhotovitele a na podzim stavět s tím, že by práce pokračovaly v roce 2020.

Podle Pindrocha by pak mohlo koupaliště fungovat od roku 2020, nebo 2021. Podporu musí najít v novém vedení města, jež vzejde z podzimních voleb.