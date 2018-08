Příprava na tunel pod nádražím v Budějovicích bude stát 10 milionů

Radní na posledním jednání schválili vypsání zakázky na zpracování dokumentace, která je nezbytná k územnímu řízení. Bez ní není možné akci zahájit.

„Podjezd bude součástí sjezdu z budoucího dálničního obchvatu. Bez něj by nemohl dálniční přivaděč Pohůrka pořádně fungovat,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu František Konečný.

Předpokládaná cena za zpracování dokumentace je 10 milionů korun. Vítězný uchazeč má začít projektovat začátkem příštího roku.

Podle původního záměru se mělo stavět už v roce 2015 a letos měl být tunel hotový. Jenže plán také narážel na odpor části obyvatel především z Dobrovodské ulice, kde měl podjezd ústit.

A jako problém se ukázala i odhadovaná cena za stavbu převyšující jednu miliardu korun. Po určitém útlumu pak vedení Budějovic přišlo se změnou trasy tunelu, který nyní prosazuje. Místo na křižovatce ulic Dobrovodské a U Lávky má vyústit o více než 200 metrů severněji u křižovatky Dobrovodské a Plynárenské. Výjezd ve formě okružní křižovatky by zabral i současný sběrný dvůr, pro který bude nutné najít nové místo.

„Starší varianta byla problematická i z pohledu odkupu pozemků, na kterých stojí bytové domy,“ vysvětlil Konečný.

Na opačném konci zůstává vyústění na stejném místě a auta mají vyjíždět na rozhraní Mánesovy, Nádražní a Plynárenské.

Oproti starému projektu se prodlouží o 60 metrů

Tunel se oproti starému projektu prodlouží o 60 metrů, a měřil by tak necelých 300 metrů. U Mánesovy ulice se křižovatka změní k nepoznání, bude patrová, část na povrchu, část pod zemí. Dále má mít silnice v tunelu v každém směru dva jízdní pruhy.

Snahou je začít a dokončit stavbu nejlépe v době, kdy bude spuštěný provoz i na dálnici D3 kolem Českých Budějovic, tedy v roce 2022. Pokud by v tu dobu tunel nebyl hotový, začnou auta sjíždějící nebo mířící na pohůrecký přivaděč k D3 jezdit přes Mladé po Novohradské silnici, a nebo budou muset po zanádražní k viaduktu v Rudolfovské, kde se bude vytvářet dopravní špunt.

Vzhledem k připravenosti podjezdu a dosavadnímu postupu to však vypadá, že do roku 2022 se ho postavit nepodaří. Navíc na akci nejsou připravené ani finance.

Tunel je součástí zanádražní komunikace, kterou postavil Jihočeský kraj za značného přispění evropské dotace. S financováním tunelu však nepočítá. „Je to pro nás finančně abnormálně neprůchodné. Tato část by asi byla vyloženě záležitostí města. Pro nás to není na pořadu dne,“ řekl před pár týdny krajský radní Antonín Krák.

Město České Budějovice si ze svého rozpočtu také tunel dovolit nemůže, a tak se obrací na Státní fond dopravní infrastruktury a doufá, že právě v něm by se mohly peníze pro podjezd pod nádražím najít.